Fransa'dan UCM'ye Destek - Son Dakika
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Fransa'dan UCM'ye Destek

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Fransa, ABD'nin UCM Başkanı Akane'ye yaptırımını kınayarak mahkemeye destek verdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane'yi yaptırım listesine almasının ardından, mahkeme ve personeline yönelik her türlü tehdit ve zorlayıcı tedbiri kınadığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız makamlarının, ABD'nin Akane ve mahkemenin savcılık bürosundaki bir üyeye karşı aldığı yeni yaptırım kararlarından haberdar olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu kararların, daha önce aynı kurumun 11 yargıcına karşı alınan yaptırım kararlarına eklendiğine işaret edilirken, "Fransa, mahkemeye, personeline ve onu destekleyen sivil toplum kuruluşlarına yönelik her türlü tehdit ve zorlayıcı tedbiri kınıyor. Bu tür tedbirler, mahkemeye ve Roma Statüsü'ne taraf 125 devletin tamamına yönelik bir ihlal oluşturuyor; ayrıca yargının bağımsızlık ilkesine aykırı." ifadelerine yer verildi.

Fransa'nın, hedef alınan yargıçlara yönelik dayanışmasını ifade ettiği bildirilen açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun, Eylül 2025'te Mahkeme Başkanı Akane ve Temmuz 2026'da UCM Başsavcı Yardımcısı Mame Mandiaye Niang'la yaptığı görüşmelerde ülkesinin UCM ve personeline yönelik koşulsuz desteğini dile getirdiği aktarıldı.

Açıklamada, UCM'nin cezasızlıkla mücadele konusunda hayati bir görev üstlendiği vurgulanırken, en ciddi suçlardan mağdur olan kişiler için adalet sağlanması amacıyla mahkemenin görevini bağımsız ve tarafsız bir şekilde sürdürmesi için Fransa'nın seferber olduğu belirtildi.

ABD, UCM Başkanı Akane'yi ve bir yetkiliyi yaptırım listesine aldı

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Bu kararın ardından ABD, Haziran 2025'te UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine almış, Ağustos 2025'te ise "İsrail aleyhindeki tutumları" gerekçesiyle UCM üyesi 4 isme daha yaptırım uygulamıştı.

Washington, dün aldığı kararla UCM Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane ile mahkemenin üst düzey yetkililerinden Abdoulaye Seye'yi de yaptırım listesine eklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, UCM'yi birçok kez eleştirerek müttefik ülkelere "UCM'den çekilmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'dan UCM'ye Destek - Son Dakika

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