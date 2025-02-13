Fransa'dan Ukrayna'ya Güçlü Pozisyon Uyarısı

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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Rusya- Ukrayna Savaşı bağlamında Ukrayna'nın "güçsüz" olduğu barış müzakerelerinin Avrupa'yı "dramatik güvenlik durumuna" sürükleyeceğini belirtti.

Lecornu, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Ukrayna konusu ele alacaklarını söyleyen Lecornu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile de Ukrayna'da barış müzakerelerine ilişkin döngünün açıldığını dile getirdi.

Lecornu, barışın sağlanması için müzakerelerde Ukrayna'nın güçlü bir pozisyonda olması gerektiğini vurgulayarak, "Fransa için her şey temelde çok basit ve açık. ya güçle barışa izin veren ya da aksine güçsüzlükle barışa izin veren müzakere parametreleri içindeyiz. ve güçsüzlükle sağlanan barış maalesef bizi dramatik bir güvenlik durumuna götürecektir." ifadelerini kullandı.

Sebastien Lecornu, toplantıda tarihsel bağlamda "en önemli ve en sağlam askeri ittifak" olan NATO'nun savunma alanında geleceğinin de ele alınacağını ve müttefiklerin savunmaya daha fazla harcama yapılması gerektiği hususunda hemfikir olduğunu belirtti.

Savunma alanında daha fazla inovasyona ihtiyaç duyulduğunu ve bunun Paris'te yapılan Yapay Zeka Eylem Zirvesinde de gündeme getirildiğini aktaran Lecornu, Fransa'nın Avrupa savunmasının "sistematik bağımlı olmamasını" ve "özerk" olmasını isteyen "klasik bir tutuma" sahip olduğunu kaydetti.