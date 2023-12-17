 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fransa Dışişleri Bakanı İsrail'e ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa Dışişleri Bakanı İsrail'e ateşkes çağrısı yaptı

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrail'e desteklerini yineleyerek acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu. Colonna, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile yaptığı görüşmede, İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediklerini belirtti. Ayrıca, İsrail ve Filistin halklarıyla dayanışma içinde olmanın mümkün olduğunu vurguladı. İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ise Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması için uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı İsrail\'e ateşkes çağrısı yaptı
17.12.2023 - 14:47,
Abone Ol

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, temaslarda bulunmak üzere gittiği Tel Aviv'de ülkesinin İsrail'e desteğini yineleyerek "acil ve kalıcı" ateşkes çağrısı yaptı.

Colonna, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile Tel Aviv'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fransız Bakan, ülkesinin İsrail'in "uluslararası hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkını" desteklediğini yinelemek amacıyla Tel Aviv'e geldiğini söyledi.

İsrail'e destek vurgusu yapan Colonna, çatışmalara yeniden insani ara verilmesinin "önemli" olduğunu ve bunun "acil ve kalıcı" ateşkese dönüşmesi gerektiğini dile getirdi.

Colonna, İsrail ve Filistin halklarıyla "aynı anda dayanışma içinde bulunmanın mümkün olduğunu" belirterek, İsraillilerin güvenlik ve Filistinlilerin devlet isteğini "meşru" olarak nitelendirdi.

Hamas'ın elindeki esirlere dikkati çeken Colonna, an itibarıyla 3 Fransız vatandaşının kayıp ya da esir olduğunu söyledi.

Colonna, İsrail'de yakınlarını kaybeden Fransız vatandaşlarıyla bir araya geleceğini, ayrıca 7 Ekim saldırılarında "cinsel şiddet kurbanı olan kadınlarla" dayanışma mesajı vermek için İsrail'de bulunduğunu ifade etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen de Colonna'ya "Hamas'a karşı İsrail'i desteklediğini" bildirdiği ziyareti için teşekkür etti.

Bakan Cohen, Hamas'ın elindeki esirlerin salıverilmesi amacıyla uluslararası kamuoyuna "elinden geleni yapması" çağrısında bulundu.

Bu esirler konusunda İsrail'in elinden geleni yaptığını savunan Cohen, "yoğunlaştırılan askeri operasyonlar sayesinde İsrail'in esirleri serbest bıraktırmayı başardığını", bu nedenle de ateşkes çağrısında bulunmanın "hata" olduğunu ileri sürdü.

Fransa Dışişleri Bakanlığı çalışanı, İsrail saldırılarında hayatını kaybetmişti

Fransa Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 13 Aralık'ta İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir konutu vurması sonucu ağır yaralanan Bakanlık çalışanının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Açıklamada Fransa, sivillerin yaşadığı konutun vurulmasını kınamış ve İsrail makamlarından en kısa sürede söz konusu bombalamanın hangi koşullarda gerçekleştirildiğini aydınlatmasını istemişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 121'e karadan işgal sürecinde olmak üzere 453 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 296 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 108 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Fransa, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Dışişleri Bakanı İsrail'e ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika


14:17
Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu
14:09
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi
13:48
Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme
13:03
''Para sayma'' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu ''Para sayma'' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu
12:59
Tramvay direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 3 yaralı Tramvay direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 3 yaralı
12:38
Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:30
File elbise giyen Didem Soydan'dan kendisini eleştiren takipçisine olay cevap File elbise giyen Didem Soydan'dan kendisini eleştiren takipçisine olay cevap
12:00
Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı

Son Dakika
14:17 Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu
14:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi
13:48 Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme
13:03 ''Para sayma'' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu
12:59 Tramvay direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 3 yaralı
12:38 Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:30 File elbise giyen Didem Soydan'dan kendisini eleştiren takipçisine olay cevap
12:00 Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı
11:45 Bakan Uraloğlu açıkladı: Şehirler arası yolcu otobüslerinde hız takip dönemi başlıyor
11:15 İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 14:46:37. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa Dışişleri Bakanı İsrail'e ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement