Fransa Ekonomi Bakanı, İran-İsrail Geriliminin Ekonomik Etkilerinden Endişe Duyuyor

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırısının ardından bölgede artan gerilimin "ağır ekonomik etkilerinden" endişe duyduğunu bildirdi.
Fransız basınına konuşan Le Maire, Orta Doğu'da kötüleşen durumun ekonomi üzerinde yaratacağı olası etkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Le Maire, İran'ın İsrail'e hava saldırısının ardından yaptığı açıklamada, Orta ve Yakın Doğu'da artan gerilimin "tüm dünyada ağır ekonomik etkileri" olacağını belirtti.
Kızıldeniz'de yaşanan saldırılara, Yakın ve Orta Doğu'daki gerilimin tırmanma riskine ve Ukrayna'da devam eden çatışmaya değinen Le Maire, söz konusu olayların ekonomik büyüme üzerinde "korkunç etkileri" olacağını söyledi.
Gerçek ekonomik risklerin jeopolitik riskler olduğunu ifade eden Bakan, "Büyüme ve refah beklentileri jeopolitik gerçekler tarafından paramparça edilebilir." şeklinde konuştu.
İran-İsrail gerilimi
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.
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