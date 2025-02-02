Fransa Hükümeti 2025 Bütçesinde Anayasa Yetkisini Kullanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa Hükümeti 2025 Bütçesinde Anayasa Yetkisini Kullanacak

Fransa hükümeti, 2025 bütçesi için Anayasa'nın 49/3 maddesini devreye sokmayı planlıyor.

02.02.2025 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da hükümet, bir önceki Michel Barnier yönetiminin devrilmesine yol açan, bazı tasarıları mecliste oylanmadan geçirme yetkisi veren Anayasa maddesinin, 2025 bütçesi için de uygulanması için başvuracağını duyurdu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, hükümetlere bazı tasarıları oylamaya sunmadan meclisten geçirme yetkisi verdiği için muhalefetin tepkisini çeken Anayasa'nın 49'uncu maddesinin 3'üncü fıkrası, geçen yılın sonunda onaylanması gereken gecikmiş 2025 bütçe tasarısı için de gündeme geldi.

Fransa Başbakanı François Bayrou, Fransız gazetesi La Tribune Dimanche'a verdiği röportajda "Bizim gibi bir ülke bütçesiz kalamaz. (Bunun için) Tek araç, hükümetin sorumluluğunu yerine getirmesidir. Pazartesi bu yapılacak." ifadelerini kullandı.

Bayrou, yarın Ulusal Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi beklenen 2025 bütçesi için Anayasa'nın verdiği yetkiyi devreye sokacaklarını belirtti.

Fransa'da 14 parlamenterden oluşan karma komisyon, 2025 bütçe tasarısıyla ilgili 31 Ocak'ta ortak metinde mutabık kalmıştı. Üzerinde uzlaşılan bütçe tasarısının, 3 Şubat'ta yerel saatle 16.00'dan itibaren Ulusal Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyordu.

Fransız Anayasası'nın 49/3 maddesi, hükümete bazı tasarıları Mecliste oylama yapmadan geçirme yetkisi veriyor. Başbakan, bu yetkiyi kullandığında Anayasa, muhalefete hükümete karşı gensoru önergesi sunma hakkı tanıyor.

2025 bütçe tasarısı, Başbakan Bayrou'nun selefi, merkez sağcı eski Başbakan Michel Barnier hükümetinin 4 Aralık 2024'te düşmesine neden olmuştu.

Hükümet ve muhalefet, bütçe konusunda anlaşamayınca sol ittifak ve aşırı sağcı vekiller, hükümete karşı verilen gensoru önergesini desteklemişti.

Kaynak: AA

François Bayrou, Hükümet, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Hükümeti 2025 Bütçesinde Anayasa Yetkisini Kullanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:34 Galatasaray, Alvaro Morata’yı resmen açıkladı Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı
11:43 Suriye’nin kuzeyinde 23 PKKYPG’li terörist öldürüldü Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
11:18 Merve Özbey’in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 13:26:58. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa Hükümeti 2025 Bütçesinde Anayasa Yetkisini Kullanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.