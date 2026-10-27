Fransa hükümeti okul onarımına 4 milyar avro verdi, sendikalar eyleme devam dedi

Fransa'da hükümet eğitim için yeni destekler açıklarken, daha iyi eğitim koşulları isteyen lise ve üniversite öğrencileri eylemlere devam etme çağrısında bulundu.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, başkent Paris'te lise ve üniversite öğrencileri sendikalarının temsilcilerini ağırladı.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, toplantının ardından Paris'te düzenlediği basın toplantısında, ortaokul ve lise binalarının onarımı için vilayet ve bölge yönetimlerine ek 4 milyar avroluk kredi sağlanacağını belirtti.

Geffray, öğrencilerin üzerindeki okul baskısının ve sınıf başına düşen öğrenci sayısının azaltılması gerektiğini vurgulayarak, dezavantajlı liselerin yarısında gelecek yıl sınıflardaki öğrenci sayısının 28 ile sınırlandırılacağını aktardı.

Dezavantajlı liselerin diğer yarısında aynı uygulamaya 2028'deki yeni eğitim yılıyla birlikte geçileceğini kaydeden Geffray, liseler için ek 500 öğretmen kontenjanı açacaklarını belirtti.

Geffray, ortaokul ve liselerde planlanan 836 öğretmen kontenjanının iptali adımından vazgeçileceğini dile getirdi.

Fransa'da Yükseköğrenim ve Araştırmadan Sorumlu Bakan Philippe Baptiste ise üniversite binalarının onarımı için ek 1 milyar avro sağlanacağını açıkladı.

Baptiste, öğrencilerin lisans başvurularını yaptığı Parcoursup platformunda 2027'de ciddi değişim yapılacağını belirterek, 2028'de ise bu platformun yerine yenisinin getirileceğini duyurdu.

Yükseköğrenimde ek 15 bin öğrenci için kontenjan açılacağını kaydeden Baptiste, öğrenci burslarının enflasyona endeksleneceğini ifade etti.

Sendikalardan gösterilerin sürdürülmesi çağrısı

Öte yandan, farklı lise ve üniversite öğrenci sendikalarının temsilcileri, Lecornu ile yapılan görüşmeye ve hükümetin eğitim için açıkladığı adımlara rağmen, eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenledikleri gösterileri sürdürme çağrısında bulundu.

Öğrenci Birliği (UE) Sözcüsü Sabrine Karbach, basına yaptığı açıklamada, gösterilerle bazı kazanımlar elde edebildiklerini ancak bunların "kırıntılardan" ibaret olduğunu belirtti.

Karbach, lise ve üniversite öğrencilerinin, işçi sendikalarının genel grev çağrısında bulunduğu 5 Kasım kapsamında seferber olmaya devam edeceğini kaydederek, öğrencilere hükümet üzerinde baskı kurmayı sürdürme çağrısı yaptı.

Fransa'da lise öğrencileri, eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'den itibaren eylemler başlatmıştı.