Fransa İçişleri Bakanı Nunez'e göre gösterilerde yaklaşık 350 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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Fransa İçişleri Bakanı Nunez'e göre gösterilerde yaklaşık 350 öğrenci yaralandı

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Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, lise öğrencilerinin 17 Eylül'den bu yana sürdürdüğü gösterilerde yaklaşık 350 öğrencinin yaralandığını bildirdi. Nunez, yaralanmaların çoğunlukla havai fişek fırlatılmasından kaynaklandığını ve soruşturmaların sürdüğünü söyledi.

Fransa'da haftalardır devam eden ve şiddet olaylarına da sahne olan gösterilerde yaklaşık 350 öğrencinin yaralandığı bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, konuk olduğu LCI kanalında, lise öğrencilerinin haftalardır süren gösterilerine ilişkin açıklama yaptı.

Nunez, gösterilerin başından bu yana zor geçtiğini belirterek, bazı şiddet vakalarıyla ilgili eğitim personelinin suç ortaklığı etmiş olabileceğini söyledi.

Konuyla ilgili soruşturmaların devam ettiğini belirten Nunez, liselerin çevresinde öğrencileri şiddetli biçimde gösterileri sürdürmeye teşvik eden birtakım yetişkinlerin olabileceğini savundu.

Nunez, Mulhouse kentindeki gösteri alanından geçerken 17 yaşındaki Maissa isimli gencin polisin kullandığı mühimmat sonucu gözünü kaybetmesinin "dramatik bir olay" olduğunu dile getirerek, bu konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Gösteriler sırasında yaklaşık 350 öğrencinin yaralandığını söyleyen Nunez, öğrencilerin çoğunlukla havai fişek fırlatılması sonucu yaralandıklarını ifade etti.

Yarın ülke genelinde hayat pahalılığına karşı 50 ila 60 yürüyüş düzenleneceğini tahmin ettiklerini dile getiren Nunez, bu yürüyüşlerde de geçen haftakilere benzer güvenlik tedbirleri alacaklarını duyurdu.

Fransa'da lise öğrencileri, eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'den bu yana gösteriler düzenliyor.

Kaynak: AA
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