Fransa ile Fas, ikili ilişkileri yeni seviyeye yükseltecek yol haritası üzerinde çalışacak - Son Dakika
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Fransa ile Fas, ikili ilişkileri yeni seviyeye yükseltecek yol haritası üzerinde çalışacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ile görüşerek ikili ilişkileri geliştireceklerini açıkladı. İki lider, dostluk ve stratejik ortaklık konularında mutabık kaldı ve ekonomi, tarım, enerji, eğitim ve kültür alanlarında işbirliği yapacaklarını belirtti.

16.08.2024 12:16
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Fransa ile Fas'ın ikili ilişkilerini "yeni seviyeye yükseltecek iddialı yol haritası" üzerinde çalışacakları bildirildi.

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Provence Çıkarması'nın 80. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören kapsamında Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ile görüştü.

Görüşmede Macron, "Provence'da Fransız ve müttefik kuvvetleriyle savaşarak ülkenin kurtuluşuna büyük katkı sağlayan çok sayıda Faslı askerin anılmasının Fransa için önemli" olduğunu vurguladı.

Macron ve Fas Başbakanı Ahnuş, iki ülke arasındaki dostluktan ve derin stratejik ortaklıktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ahnuş, Macron'un Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mektupta " Batı Sahra'nın bugününü ve geleceğini Fas'ın egemenliği çerçevesine dahil etme" kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Macron da "Fransa'nın Fas'ın ulusal güvenliğini ilgilendiren bu konuda Faslı yetkililerle işbirliği içinde ilerleme konusundaki kararlılığını" yineledi.

İkili, ayrıca Fransa-Fas ilişkilerini ekonomi, tarım ve enerjinin yanı sıra eğitim ve kültür alanında da "yeni seviyeye yükseltecek iddialı ikili yol haritası" üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldı.

Macron, tahta çıkışının 25. yılı dolayısıyla geçen ay Kral 6. Muhammed'e yazdığı mektupta Fransa'nın, Fas egemenliği altındaki özerklik planını, Batı Sahra sorununun çözümü için uygun çerçeve olarak gördüğünü belirtmişti.

Batı Sahra'nın bugününün ve geleceğinin Fas'ın egemenliğine bağlı olduğunu vurgulayan Macron, Fransa'nın ulusal ve uluslararası düzeyde bu tutumla uyumlu hareket etme niyetinde olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa ile Fas, ikili ilişkileri yeni seviyeye yükseltecek yol haritası üzerinde çalışacak - Son Dakika

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