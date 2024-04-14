Fransa, İsrail'deki Fransız vatandaşlarına sığınaklara yakın durmaları çağrısında bulundu - Son Dakika
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Fransa, İsrail'deki Fransız vatandaşlarına sığınaklara yakın durmaları çağrısında bulundu

Fransa'nın İsrail Büyükelçiliği, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısının devam ettiği gerekçesiyle İsrail'deki Fransız vatandaşlarına sığınaklara yakın durmaları çağrısında bulundu. Ayrıca, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nın belirli saatlerde kapalı olduğu ve seyahatleri olan vatandaşların hava yolu şirketlerine danışmaları gerektiği belirtildi. İran-İsrail gerilimi ise devam ediyor.

14.04.2024 02:11  Güncelleme: 02:11
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Fransa'nın, İsrail'deki Fransız vatandaşlarına sığınaklara yakın durmaları çağrısında bulunduğu bildirildi.

Fransa'nın İsrail Büyükelçiliğinin X hesabından İsrail'deki Fransız vatandaşları için acil mesaj yayımladı.

Mesajda, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısının sürdüğü belirtilerek, İsrail'deki Fransızlardan sığınaklara yakın olmaları istendi.

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nın Tel Aviv saatiyle 01.00-07.00 arası kapalı olduğu aktarılan mesajda, 48 saat içinde uçuşu olan vatandaşlara, seyahatleri hakkında bilgi almak için biletlerini satın aldıkları hava yolu şirketlerine danışmaları tavsiye edildi.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu, İran topraklarından İsrail'e kamikaze insansız hava araçları ve füzelerle saldırı başlatıldığını duyurmuştu.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa, İsrail'deki Fransız vatandaşlarına sığınaklara yakın durmaları çağrısında bulundu - Son Dakika

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