Fransa, İsrail'e Lübnan'a saldırmaması çağrısı yaptı

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Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, İsrail'e Lübnan'a herhangi bir kara saldırısından kaçınma çağrısı yaptı.

Lübnan'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamın Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliği'nde bir basın toplantısı düzenleyen Barrot, " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasına yardım etmeye hazırız ve Lübnan ordusuna desteğimizi güçlendireceğiz." dedi.

Barrot, İsrail'e Lübnan'a herhangi bir kara saldırısından kaçınma çağrısı yaparak, "Tüm taraflar, hala masada olan ve hala umut olan, ancak çok az zamanımız kalan ateşkes önerisini kabul etme fırsatını şimdi değerlendirmelidir." ifadelerini kullandı.

Lübnanlı yetkililerin Fransa-ABD girişimini desteklediğine dikkati çeken Barrot, "İsrailli yetkililerle her gün iletişim halindeyiz. Onları bu girişimi benimsemeye ve kara saldırısından kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

Barrot, İsrail'in Beyrut'un güney banliyösünü (Dahiye) hedef alan yoğun saldırılarına rağmen Lübnan'da diplomatik çözümlerin olduğunu belirterek, kendisinin de tıbbi-insani yardım desteğinde bulunmak üzere Lübnan'a geldiğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bu sabah, ülkenin kuzeyindeki zırhlı birlikleri ziyaret ederek Lübnan'a kara saldırısı imasında bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1217 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.