Fransa, İsrail'e Soruşturma Başlattı

Fransa'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak isteyen Küresel Sumud Filosu'ndaki Fransız aktivistlere kötü muamelesine ilişkin "işkence ve savaş suçu"ndan soruşturma başlatıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransız hükümetinin İsrail'in Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlere kötü muamelede bulunduğuna ilişkin raporunu yayımlamasının ardından Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (Pnat), "savaş suçu ve işkence" suçlamasıyla ön soruşturma açtı.

Pnat, soruşturmayı İnsanlığa Karşı Suçlar ve Nefret Suçları ile Mücadele Merkezine devrettiğini duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in filodaki aktivistlere kötü muamelesine ilişkin, "Türkiye'deki Başkonsolosumuzdan talep ettiğim bir rapora dayanarak ki bana, Fransız vatandaşlarına yönelik cinsel şiddet, soğukta bırakma, şiddet ve tekrarlanan aşağılama olaylarının yaşandığı bildirildi. Tüm bu eylemlerin muhtemel suç teşkil ettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Bu rapordan hareketle Barrot, savcılığın konuya ilişkin soruşturma yürütmesi talimatını verdiğini açıklamıştı.

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında, Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı, 50 tekneden oluşan filoya 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.