Fransa, İsrail'in Gazze'deki sivilleri zorla yerinden etmesini savaş suçu olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Fransa, İsrail'in Gazze'deki sivilleri zorla yerinden etmesini savaş suçu olarak nitelendirdi

Fransa, İsrail\'in Gazze\'deki sivilleri zorla yerinden etmesini savaş suçu olarak nitelendirdi

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentindeki sivilleri zorla yerinden etmesinin uluslararası hukuk kapsamında savaş suçu olduğunu bildirdi. Fransa, Hamas'tan esirleri serbest bırakmasını ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını istedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşerek Gazze'ye insani yardımların tam erişimine izin verilmesini talep etti.

06.05.2024 16:31
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Fransa, İsrail'in 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde, sivilleri zorla yerinden etmesinin savaş suçu olduğunu bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Refah'ın doğusundaki sivillerden bölgeyi boşaltmalarını istemesine ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada, Refah'a sığınan 1,3 milyondan fazla sivilin "çok sıkıntılı bir durumda" olduğuna dikkat çekilerek, "sivil halkın zorla yerinden edilmesinin uluslararası hukuk kapsamında savaş suçu teşkil ettiği" bildirildi.

Fransa'nın, Hamas'tan elindeki esirleri derhal serbest bırakmasını ve bölgede gereken kalıcı ateşkesin yürürlüğe konmasını istediği kaydedildi.

Öte yandan Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

Macron, Netanyahu'ya İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına şiddetle karşı çıktıklarını ve derhal Gazze'ye insani yardımların tam erişimine izin verilmesini istediklerini iletti.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa, İsrail'in Gazze'deki sivilleri zorla yerinden etmesini savaş suçu olarak nitelendirdi - Son Dakika

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