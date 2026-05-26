Fransa Kiev'deki Diplomatik Personelini Tahliye Etmeyecek

26.05.2026 13:48
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Kiev'deki Fransız diplomatik personelinin tahliye edilmeyeceğini açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Fransız diplomatik personelini tahliye etmelerinin söz konusu olmadığını belirtti.

Confavreux, konuk olduğu Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'da, Rusya'nın yabancı diplomatik personelin Kiev'den tahliye edilmesine yönelik beklentisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kiev'deki Fransız diplomatik personelini tahliye etmelerinin söz konusu olmadığını dile getiren Confavreux, tehditleri ciddiye aldıklarını ve bölgedeki vatandaşlarını korumak ve doğru bilgileri aktarmak için sürekli iletişimde olduklarını belirtti.

Confavreux, Rusya'nın yabancılar ve yabancı diplomatik personelin Kiev'i terk etmelerine yönelik beklentisi hakkında, "Bu, Moskova'nın yeni bir gözdağı verme girişimi ancak bunu kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya'nın bu tutumunu "skandal" olarak nitelendiren Confavreux, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ve savaşın taraflarından biri olarak Ukraynalı siviller ve yabancı büyükelçiliklerin korumasını sağlaması gerektiğini savundu.

Confavreux, Rusya'nın gelecekteki olası herhangi bir yanlış davranıştan kendisini aklamaya çalıştığını ve bunun kabul edilemez olduğunu belirterek, sivil altyapıları hedef almanın savaş suçu teşkil ettiğini hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio dün telefonda görüşmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede diğer ülkelerle birlikte ABD'ye diplomatik misyon personelini ve vatandaşlarını Kiev'den tahliye etmesi tavsiye edilmişti.

Kaynak: AA

