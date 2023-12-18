 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fransa, Lübnan'da gerginliğin düşürülmesi çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa, Lübnan'da gerginliğin düşürülmesi çağrısı yaptı

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrail ile karşılıklı saldırıların devam ettiği Lübnan'ın güneyinde gerginliğin düşürülmesi çağrısında bulundu. Colonna, Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya gelerek her iki tarafa da Lübnan'ın güneyinde gerginliğin düşürülmesi çağrısı yaptı. Mikati ise önceliğin İsrail'in saldırganlığını durdurması ve BMGK kararının uygulanması olduğunu belirtti.

Fransa, Lübnan\'da gerginliğin düşürülmesi çağrısı yaptı
18.12.2023 - 22:31,
Abone Ol

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrail ile karşılıklı saldırıların devam ettiği Lübnan'ın güneyinde gerginliğin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Lübnan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Necib Mikati ile Fransız Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Beyrut'taki Başbakanlık binasında bir araya geldi.

Colonna, (İsrail ve Lübnan) olmak üzere her iki tarafa da Lübnan'ın güneyinde gerginliğin düşürülmesi çağrısı yaptı.

Fransız Bakan, Lübnan'ın güneyinde kalıcı istikrarı sağlamaya öncü olacak bir çözüm için mekanizma geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Lübnan Başbakanı Mikati de, "Önceliğin İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını durdurması ve Tel Aviv'in hükümlerini uygulaması koşuluyla 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının uygulanması" olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Fransa, Lübnan, Orta Doğu, Güvenlik, Diplomasi, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, Lübnan'da gerginliğin düşürülmesi çağrısı yaptı - Son Dakika


21:37
Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27
Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
21:03
Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
20:55
Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu
20:42
İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı
19:51
Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42
Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29
Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı

Son Dakika
21:37 Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27 Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
21:03 Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
20:55 Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu
20:42 İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı
19:51 Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42 Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29 Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı
19:12 Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı
18:38 Galatasaray Kulübü'nden açıklama var! İşte hastaneye kaldırılan Başkan Özbek'in sağlık durumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 22:54:42. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa, Lübnan'da gerginliğin düşürülmesi çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement