Fransa, Lübnan-İsrail Ateşkesine Destek Verdi

Güncel

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, 27 Kasım'da Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına tüm tarafların uyması gerektiğini bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Barrot İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile telefonda görüştü.

Barrot, tüm tarafların ateşkese uyması gerektiğini belirterek, Fransa ve ABD'li müttefiklerin ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinde gösterdiği çabanın altını çizdi.

Bakan Barrot, Lübnan'daki ateşkesin " Gazze'de de acil bir ateşkes sağlanması yolunu açması gerektiğini" vurguladı.

Açıklamada, iki Bakanın Suriye'deki gelişmeleri ve İran nükleer programını da ele aldığı aktarıldı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "İsrail, Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

İsrail ordusu, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 50'den fazla ihlalde bulundu.