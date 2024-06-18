Fransa Maliye Bakanı: Muhalefetin Kazanması Durumunda Ülke Borç Krizine Sürüklenebilir - Son Dakika
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Fransa Maliye Bakanı: Muhalefetin Kazanması Durumunda Ülke Borç Krizine Sürüklenebilir

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, erken genel seçimlerde muhalefetin kazanması halinde ülkenin borç krizine sürüklenebileceği uyarısında bulundu. Le Maire, aşırı sağcı Ulusal Birlik ve sol ittifakı Halk Cephesi'nin ekonomiyle ilgili vaatlerini değerlendirerek, bu partilerin ekonomik programlarının sürdürülemez olduğunu belirtti. Fransız Bakan, bu programların uygulanması durumunda ülkenin borç krizine gireceğini ve IMF ile AB'nin vesayeti altına girebileceğini ifade etti.

18.06.2024 21:03
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Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, erken genel seçimleri muhalefetin kazanması halinde ülkenin "borç krizine" sürüklenerek Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Birliği'nin (AB) vesayeti altına girebileceği uyarısında bulundu.

La Maire, Le Monde gazetesine verdiği mülakatta, erken genel seçimde rakipleri aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ve sol ittifakı Halk Cephesi'nin ekonomiyle ilgili vaatlerini değerlendirdi.

RN veya Halk Cephesi'nin seçimde galip gelmesi durumunda ülkenin ekonomik krize sürüklenmesinden duyduğu endişeyi dile getiren Le Maire, "ülkedeki siyasi krizin ekonomik ve mali krize evrilip evrilmemesinin" Fransızların seçimdeki tercihlerine bağlı olduğunu belirtti.

Le Maire, RN ve Halk Cephesi'nin seçim kapsamında tanıttığı ekonomik programların mali açıdan sürdürülemeyeceğini iddia ederek söz konusu muhalif rakiplerinden biri seçimde galip gelip ekonomik programını tam anlamıyla uygularsa Fransa'nın "borç krizine" gireceğini kaydetti.

Fransız Bakan, "Tam da mali hesaplarımızı düzeltmemiz gereken bir zamanda kamu harcamalarının kapılarını sonuna kadar açmak, Fransa'nın Brüksel (AB) ve Uluslararası Para Fonu tarafından vesayet altına alınmasına yol açacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Le Maire, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Meclisi feshetme kararı hakkında "Bu tek bir adamın kararı." yorumunu yaparken, Meclisin feshedileceğinden daha önce haberdar edilmediğini söyledi.

Sol ve çevreci partilerin bir araya gelerek kurduğu Halk Cephesi ittifakı, iktidar olduğu takdirde gıda, enerji ve akaryakıt fiyatlarını donduracakları, asgari ücreti 1600 avroya yükseltecekleri ve mevcut iktidarın emeklilik yaşını 64'e çıkaran tartışmalı reformunu yürürlükten kaldıracakları taahhüdünde bulunmuştu.

Öte yandan, aşırı sağcı RN partisi, akaryakıt ve enerji fiyatlarında KDV oranını yüzde 20'den 5,5'e düşürmeyi vadetmişti.

9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından Meclisi feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa Maliye Bakanı: Muhalefetin Kazanması Durumunda Ülke Borç Krizine Sürüklenebilir - Son Dakika

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