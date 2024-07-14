Fransa'nın 14 Temmuz Ulusal Bayramı'nda askeri tören düzenlendi - Son Dakika
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Fransa'nın 14 Temmuz Ulusal Bayramı'nda askeri tören düzenlendi

Fransa'nın 14 Temmuz Ulusal Bayramı dolayısıyla başkent Paris'te geleneksel askeri tören düzenlendi. Tören, Fransa'nın kurtuluşunun 80. yıl dönümüne adandı. Savaş uçakları gökyüzünü Fransa bayrağının renkleriyle süslerken, Olimpiyat meşalesi de törenin bir parçası oldu. Meşale, Yunanistan'dan Paris'e süvari birlikler eşliğinde getirildi ve gençlerin elden ele dolaştırılmasının ardından Fransa bayrağı oluşturuldu. Meşalenin Paris'teki turu, eski Fransız futbolcu Thierry Henry ve Fransız judo şampiyonu Romane Dicko tarafından gerçekleştirilecek.

14.07.2024 16:41
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Fransa'nın 14 Temmuz Ulusal Bayramı dolayısıyla başkent Paris'te geleneksel askeri tören düzenlendi.

Bayram nedeniyle her yıl Şanzelize Caddesi'nde yapılan askeri geçit töreni bu yıl Olimpiyat Oyunları hazırlıkları nedeniyle Foch Bulvarı'na alındı. Tören, Fransa'nın kurtuluşunun 80. yıl dönümüne adandı.

Ulusal marşın okunduğu törende, savaş uçakları gökyüzünü Fransa bayrağının renkleriyle süsledi.

Bayram kapsamında ülkedeki çok sayıda kentte, bu akşam havai fişek gösterileri düzenlenecek.

Olimpiyat meşalesi de törenin bir parçası oldu

Bu arada, Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak meşale Yunanistan'dan Paris'e ulaştı. Meşale, askeri törenin bir parçası olarak tören alanında karşılandı.

Paris'e kadar olan 12 bin 500 kilometrelik yolculuğunu tamamlayarak başkente varan meşale, süvari birlikler eşliğinde, birliğin başbinicisi Thibaut Vallette tarafından Foch Bulvarı'nda taşındı.

Olimpiyat renklerinde giyinmiş 80 genç, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer konukların alkışları eşliğinde olimpiyat halkalarını oluşturacak şekilde konumlandı.

Vallette, meşaleyi bir örnek beyaz giyinmiş 24 gençten birine teslim etti.

Gençlerin meşaleyi elden ele dolaştırmasının ardından geçit alanında kırmızı, beyaz ve mavi renklerde bayraklar açılarak Fransa bayrağı oluşturuldu.

Yoğun ilgiye neden olan meşalenin Paris'teki turu, Şanzelize Caddesi'nde, 1998 dünya futbol şampiyonu eski Fransız futbolcu Thierry Henry tarafından taşınarak başladı.

Henry, 200 metre boyunca taşıdığı meşaleyi daha sonra Fransız judo şampiyonu Romane Dicko'ya verdi.

Paris'teki yolculuğunun ilk gününde Ulusal Meclis, Senato, Paris Ulu Cami, Louvre Müzesi gibi noktalarda karşılanacak olan meşale, ikinci gününde ise Zafer Takı, Bastille Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı'nın da aralarında bulunduğu güzergahı takip edecek.

Meşale, Paris'teki yolculuğunu 15 Temmuz'da Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlayacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'nın 14 Temmuz Ulusal Bayramı'nda askeri tören düzenlendi - Son Dakika

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