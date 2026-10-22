Fransa'nın 15 vilayetinde Austen Fırtınası nedeniyle turuncu alarm verildi - Son Dakika
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Fransa'nın 15 vilayetinde Austen Fırtınası nedeniyle turuncu alarm verildi

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Meteo-France, Fransa'nın batı ve kuzeyindeki 15 vilayette Austen Fırtınası nedeniyle turuncu alarm verildiğini bildirdi. Atlantik kıyılarında rüzgarın saatte 140 kilometreye ulaşabileceği, fırtınanın hafta sonuna doğru Paris'in de bulunduğu bölgeye yayılacağı belirtildi.

Fransa'nın batısında ve kuzeyindeki 15 vilayette Austen Fırtınası nedeniyle turuncu alarm verildiği bildirildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülkenin özellikle Atlantik kıyılarında etkili olacak şiddetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Loire-Atlantique, Nord, Pas-de-Calais, Somme, Yvelines, Finistere ve Val-d'Oise'nin aralarında bulunduğu 15 vilayette saatteki hızı 140 kilometreye ulaşabilecek Austen Fırtınası nedeniyle turuncu alarm verildi.

Ülkenin batı ve kuzey kesimlerinde etkili olacak rüzgarlar hafta sonuna doğru iç kesimlere yayılarak başkent Paris'in de içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesinde de etkili olacak.

Fırtınaya özellikle Bretonya ve Normandiya bölgelerinde şiddetli yağışların eşlik etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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