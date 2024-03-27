Fransa'nın İsrail'e gönderdiği makineli tüfek fişekleri Gazze'de kullanıldı iddiası

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Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Fransa'nın Ekim 2023'te gizlice İsrail'e gönderdiği makineli tüfek fişeklerinin Gazze'deki sivillere karşı kullanılmış olabileceğini ileri sürdü.

Panot, partisinin bu haftaki basın toplantısında yaptığı açıklamada, Fransız araştırma sitesi Disclose ve bağımsız gazete Marsactu'nun, Fransa'nın Ekim 2023'te makineli tüfeklerde kullanılan en az 100 bin fişeği Gazze'de kullanması için İsrail'e büyük bir gizlilik içinde teslim ettiğini ortaya çıkardığını savundu.

Bu durumun Fransız hükümetinin, milletvekillerine defalarca kez yalan söylediğini gün yüzüne çıkardığını söyleyen Panot, iktidara daha önce aşırı sağcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetine silah sevkiyatı konusunda sorular sorduklarını aktardı.

Panot, "Her seferinde ister (Fransa Savunma Bakanı Sebastien) Lecornu ister (Fransa Hükümet Sözcüsü Prisca) Thevenot tarafından olsun bize, Fransa'nın İsrail'e sadece Demir Kubbe füzelerinde kullanılması için savunma amaçlı sevkiyatlar yaptığı söylendi." diye konuştu.

Hükümetin, milletvekillerine bu konuda yalan söylemesini "skandal" olarak yorumlayan Panot, "İkinci skandal ise bu sevkiyatın, büyük bir gizlilik içinde yapılması ve muhtemelen Gazze'deki sivillere karşı kullanılmış olması." iddiasında bulundu.

Panot, 29 Şubat'ta İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyenlere yönelik saldırı sırasında 100'e aşkın kişinin öldüğünü ve 760 kişinin yaralandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Fransa'nın sağladığı ve makineli tüfeklere yardımcı olan 5,56 (milimetre) kalibre mermisinin oradaki aç sivillere karşı kullanıldığı görülüyor. Bu da Fransa'yı şu anda Gazze'de yaşanan soykırımın suç ortağı haline getirecek. Bu, büyük bir skandal."

Fransız hükümetinin, bu sorulara cevap vermesi gerekeceğini vurgulayan Panot, Fransa'nın İsrail'e silah göndermeye derhal son vermesini istedi.

Fransa Savunma Bakanı Lecornu, dün yaptığı basın toplantısında, Fransa'nın sadece İsrail'in üçüncü ülkelere tekrar ihraç etmesine olanak sağlayan askeri ürünlerin satışına izin verdiğini ve bu ürünlerin silah parçalarından oluştuğunu aktarmıştı.