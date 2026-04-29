Fransa'nın Kıbrıs'a asker konuşlandırması kriz yaratıyor

29.04.2026 09:01
Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanması planlanan Kuvvetler Statüsü Anlaşması, Ada'da Fransız askeri varlığını kalıcı hale getirecek. KKTC'den sert tepki gelirken, uzmanlar anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve gerilimi artıracağını belirtiyor.

Doğu Akdeniz'de Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki iş birliği yeni bir krize yol açtı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rum lider Hristodulidis, Lefkoşa'da düzenledikleri basın toplantısında, Fransa ile GKRY arasında Ada'da Fransız kuvvetlerinin bulunmasını öngören Kuvvetler Statüsü Anlaşması'nın (SOFA) haziran ayında Paris'te imzalanacağını açıkladı. KKTC'den sert tepki gelirken, uzmanlar garantörlük anlaşması nedeniyle bu adımın Kıbrıs Türkleri ile mutabakat sağlanmadan hayata geçirilemeyeceğini vurguluyor.

Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Fransa'nın asıl amacının Yunanistan'a sattığı silahlar üzerinden bir ittifak görüntüsü yaratmak olduğunu, ancak bunun gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirtti. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker ise bu tür adımların Türkiye'ye dolaylı mesaj vermek için olduğunu ve gerilim yaratma potansiyeli taşıdığını ifade etti. Emekli Tümgeneral Güray Alpar, garantör ülkeler dışındaki güçlerin Ada'ya gelmesinin güvenliği riske atacağını ve hassas dengeleri bozacağını söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ilk etabında test sürüşleri başladı Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ilk etabında test sürüşleri başladı
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi "Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi kalkacak mı Merak edilen soruya yanıt geldi Akaryakıtta eşel mobil sistemi kalkacak mı? Merak edilen soruya yanıt geldi
Ukrayna, Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu Alevler gökyüzünü kapladı Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu! Alevler gökyüzünü kapladı

08:51
Fener taraftarı kahrolacak Tedesco’ya talip çıktı bile
Fener taraftarı kahrolacak! Tedesco'ya talip çıktı bile
08:22
Şemsiyesiz çıkmayın İstanbul’da hava bir anda değişecek
Şemsiyesiz çıkmayın! İstanbul'da hava bir anda değişecek
07:46
Trump’tan kurmaylarına talimat: İran’a yönelik uzun süreli abluka hazırlığı yapın
Trump'tan kurmaylarına talimat: İran'a yönelik uzun süreli abluka hazırlığı yapın
07:15
Kökleri Osmanlı’ya dayanıyor 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
06:46
ABD’nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
05:51
“El Jardinero“ 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
"El Jardinero" 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
Advertisement
