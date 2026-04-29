Fransa'nın Kıbrıs'a asker konuşlandırması kriz yaratıyor

Doğu Akdeniz'de Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki iş birliği yeni bir krize yol açtı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rum lider Hristodulidis, Lefkoşa'da düzenledikleri basın toplantısında, Fransa ile GKRY arasında Ada'da Fransız kuvvetlerinin bulunmasını öngören Kuvvetler Statüsü Anlaşması'nın (SOFA) haziran ayında Paris'te imzalanacağını açıkladı. KKTC'den sert tepki gelirken, uzmanlar garantörlük anlaşması nedeniyle bu adımın Kıbrıs Türkleri ile mutabakat sağlanmadan hayata geçirilemeyeceğini vurguluyor.

Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Fransa'nın asıl amacının Yunanistan'a sattığı silahlar üzerinden bir ittifak görüntüsü yaratmak olduğunu, ancak bunun gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirtti. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker ise bu tür adımların Türkiye'ye dolaylı mesaj vermek için olduğunu ve gerilim yaratma potansiyeli taşıdığını ifade etti. Emekli Tümgeneral Güray Alpar, garantör ülkeler dışındaki güçlerin Ada'ya gelmesinin güvenliği riske atacağını ve hassas dengeleri bozacağını söyledi.