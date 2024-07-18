Fransa'nın Nice şehrinde 7 kişi yangında hayatını kaybetti

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Fransa'nın Nice şehrinde 7 katlı binanın son katında çıkan yangında 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Nice şehrinin bağlı olduğu Alp-Maritimes Valiliğinin X hesabından yapılan paylaşıma göre, 03.00 sıralarında Moulins Mahallesi'nde 7 katlı binada yangın çıktı. Yangında aynı aileden 5, 7 ve 10 yaşlarında olmak üzere 3'ü çocuk, 2'si kadın 7 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre 6 kişinin evde, 1 kişinin ise binadan atlayarak hayatını kaybettiği yangında, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 4 saatte söndürüldü.

Ulusal basın, yangının çıktığı evde Komorlu bir aileden 10 kişinin bulunduğunu aktardı.

Kundaklama şüphesi

Nice Savcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık, olay yerindeki ilk bulgulara dayanarak kundaklama ihtimalinin değerlendirildiğini açıkladı.

Nice Belediye Başkan Yardımcısı Anthony Borre de güvenlik kameraları görüntülerinde bir aracın ve binaya giren kapüşonlu ve maskeli 3 kişinin tespit edildiğini bildirdi. "Bu, barbarlık." diyen Borre, ayrıca yangın sonrası İçişleri Bakanlığından soruşturmaya dahil olmalarını istediklerini bildirdi.

Bazı yerel kaynaklar, binaya giren maskeli kişilerin ellerinde benzin bidonu taşıdıklarını aktardı.

Öte yandan Başbakan Gabriel Attal ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin da olay yerine hareket etti.

Fransa'nın Akdeniz sahilindeki Nice şehrinin banliyölerinden Moulins Mahallesi, şehrin en yoksul bölgelerinden biri olarak biliniyor. Sık binaların olduğu semtte yaklaşık 8 bin kişi yaşıyor.

Yangına tepkiler

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, Moulins Mahallesi'ndeki yangının ardından Nice halkıyla dayanışma mesajı verdi. Müdahale ekiplerine çabalarından dolayı teşekkür eden Macron, "Düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise X hesabından yangına ilişkin yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesinin daha fazla kaybın önüne geçtiğini belirtti.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi de X paylaşımında yakınlarını kaybedenlere taziyelerini iletti.