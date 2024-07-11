Fransa'nın Rouen Kenti Katedralinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Fransa'nın Rouen Kenti Katedralinde Yangın Çıktı

Fransa'nın Normandiya bölgesine bağlı Rouen kentinde bulunan Orta Çağ'dan kalma tarihi katedralin kulesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Katedral boşaltıldı ve yangına müdahale için tüm kamu kaynakları seferber edildi. Yangın sırasında yoğun siyah dumanlar yükseldiği görüldü. Rouen Katedrali, kentin en önemli tarihi yapılarından biri olup, 2016'dan bu yana restorasyon çalışmaları devam etmektedir.

11.07.2024 14:37
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Fransa'nın kuzeyindeki Normandiya bölgesine bağlı Rouen kentinin Orta Çağ'dan kalma tarihi katedralinin kulesinde yangın çıktığı bildirildi.

Rouen Belediye Başkanı Nicolas Mayer-Rossignol, X hesabından yaptığı açıklamada, restorasyonda olan Rouen Katedrali'nin kulesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığını belirtti. Mayer-Rossignol, tüm kamu kaynaklarının yangına müdahale etmek için seferber edildiğini ifade etti.

Normandiya ve Seine-Maritime Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, katedralin boşaltıldığı ve kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiği aktarıldı. Valilik, katedralin etrafında güvenlik çemberi oluşturulduğunu belirterek vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istedi.

Katedralde çıkan yangına ait sosyal medyada yayılan görüntülerde, tarihi yapının restorasyonu süren kulesinden yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Fransız basını, olay yerinde 63 itfaiye erinin 33 itfaiye aracıyla müdahalede bulunduğunu aktardı.

Yapımı 11. yüzyılda Orta Çağ döneminde başlayan Rouen Katedrali'nin inşası Rönesans Dönemi'nde 16. yüzyılda tamamlandı. Rouen Katedrali, kentin en önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor. Rouen Katedrali'nde 2016'den bu yana restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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