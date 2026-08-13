Fransa'nın Vergi Kurumu Siber Saldırıya Uğradı
Fransa'nın vergi idaresi DGFiP, haziran ayında siber saldırıya uğradığını doğruladı.
Fransa'da vergi kurumunun siber saldırıya uğradığı bildirildi.
Fransa Maliye Bakanlığı, Kamu Maliyesi Genel Müdürlüğünün (DGFiP) siber saldırıya uğradığına ilişkin basına yansıyan iddiaları doğruladı.
Bakanlık, Fransa'nın vergi idaresinden sorumlu kurumu DGFiP'nin haziran sonunda siber saldırıya uğradığını ve durumun, suçlulardan birinin itirafı sonrası ortaya çıktığını bildirdi.
Sızdırılan verilere ilişkin incelemelerin devam ettiğini aktaran Bakanlık, kaç kullanıcının saldırıdan etkilendiğine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
DGFiP, olası siber saldırılara karşı yeni önlemlerin devreye konulduğunu duyurdu.
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