Fransa, Norveç\'i 4-1 Yenerek Turu Geçti

(İSTANBUL) - 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Fransa, Norveç'i 4-1 mağlup ederek son 32 turuna lider yükseldi. Ousmane Dembele, attığı 3 golle galibiyetin mimarı oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Fransa ile Norveç karşı karşıya geldi. Boston Stadı'nda oynanan mücadelede Fransa, Norveç'i 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fransa, 7'nci ve 20'nci dakikalarda Ousmane Dembele'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Norveç, 21'inci dakikada Aasgaard'ın golüyle farkı bire indirdi.

Dembele, 32'nci dakikada bir kez daha sahneye çıkarak hat-trick yaptı ve Fransa ilk yarıda skoru 3-1'e getirdi.

Norveç'te Larsen, 50'nci dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Fransa, 90+4'üncü dakikada Desire Doue'nin golüyle farkı üçe çıkardı ve mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fransa, 9 puanla I Grubu'nu lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Norveç ise 6 puanla grubu ikinci sırada bitirdi ve adını üst tura yazdırdı.

Fransa'da 2018 Dünya Kupası şampiyonluğunun önemli isimlerinden, Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.