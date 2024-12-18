Fransa, Ruandalı Soykırımcıya Ömür Boyu Hapis Cezasını Onadı - Son Dakika
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Fransa, Ruandalı Soykırımcıya Ömür Boyu Hapis Cezasını Onadı

Fransa Ceza Mahkemesi, Ruanda'daki soykırımdaki rolü nedeniyle Philippe Hategekimana'nın cezasını onadı.

18.12.2024 14:16
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Fransa'da Ceza Mahkemesi, 1994'te Ruanda'da yaşanan soykırımdaki rolü gerekçesiyle Ruandalı eski Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Philippe Hategekimana hakkında verilen ömür boyu hapis cezasını onadı.

Davada soykırıma uğrayanların avukatlığını yapan Richar Gisagara basın açıklamasında, Ruandalı eski Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Hategekimana hakkında soykırım ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle verilen ömür boyu hapis cezasının onandığını duyurdu.

Ruanda Ulusal Birlik ve Toplumsal Katılım Bakanı Jean Damascene Bizimana, X hesabından karara ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ruanda'nın Nyanza şehrinde ve çevresinde Tutsilere karşı işlenen soykırımın kurbanları için adaletin tesis edildiğini" belirtti.

Hategekimana hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek ve alt mahkemenin 1994'teki soykırımda rolü olduğu gerekçesiyle verdiği ömür boyu hapis cezası kararını kasımda temyize götürmüştü.

Eski komutan, yetkilerini Tutsileri katletmek için kullanmakla suçlanmıştı.

67 yaşındaki Hategakimana soykırımın ardından Fransa'ya iltica etmiş ve 2005 yılında Fransız vatandaşlığına alınmıştı.

Ekimde Fransa'da Ruandalı doktor Eugene Rwamucyo da soykırım suçundan 27 yıl hapse mahkum edilmişti.

Fransa, Ruanda'da soykırım yapan Hutu hükümetinin şart koşmadan en yoğun destekçisi olduğu için soykırımdan en fazla sorumlu tutulan ülke olarak dikkati çekiyor.

Ruanda soykırımı

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

Fransa, soykırımı yapan Hutu hükümetinin uzun süre destekçisi olduğu için uluslararası kamuoyunda ve ülke içinde eleştiriliyor. Fransa, 23 Haziran 1994'de ülkenin güneybatısında sığınmacılar için güvenli bölge oluşturmak amacıyla Turkuaz Operasyonu'nu başlatmıştı. Fransa, soykırımı engellemek yerine soykırımcılara silah ve mühimmat desteği sağladığı için kınanmıştı.

Fransa'nın 1994'te Ruanda Soykırımı'nı yapan Hutu hükümetine, Fransız ordusunun kontrolü altında olan bölgeden kaçması için emir verdiği "diplomatik telgraf" ortaya çıkmıştı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand, Le Figaro gazetesine 1998'de verdiği mülakatta, "O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa, Ruandalı Soykırımcıya Ömür Boyu Hapis Cezasını Onadı - Son Dakika

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