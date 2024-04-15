Fransa, Sudan ve Komşu Ülkelere 2 Milyar Avro Yardım Taahhüdünde Bulundu

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin ev sahipliğinde yapılan Sudan ve Komşu Ülkelere Yönelik Uluslararası İnsani Yardım Konferansı'na katılan ülkelerin 2 milyar avroyu aşkın yardım taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.

Sudan'daki savaşın başlamasından 1 yıl sonra Paris'te yapılan konferansın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Macron, "Toplamda 2 milyar avrodan fazla yardımın Sudan halkının yararına seferber edileceğini duyurabiliriz." dedi.

Macron, bu yardımın 110 milyon avrosunun Fransa tarafından yapılacağını ve toplanacak miktarın gıda güvenliği, su ve savunmasız kişilerin korunması dahil acil ihtiyaçların karşılanmasını mümkün kılacağını kaydetti.

Sudan'da savaşan tarafları uluslararası hukuka uymaya çağıran Macron, insani yardımların ulaştırılabilmesi için acil ateşkes çağrısı yaptı.

Macron, ayrıca Sudan'daki savaş suçlularının cezasız kalmayacağını söyledi.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 1 yıldır devam ediyor.

15 Nisan 2023'te başlayan ve 18 eyaletten oluşan Sudan'ın 10 eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletini kontrol ederken HDK, batı ve güney eyaletlerini ele geçirmeyi başarmıştı.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,6 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç duruma düştü.