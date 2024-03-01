Fransa Tarım Bakanı ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı'na yumurta fırlatıldı

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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen geleneksel tarım fuarına katılan Tarım Bakanı Marc Fesneau ile Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu'ya yumurta fırlatıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre Fesneau ve Bechu, Paris Uluslararası Tarım Fuarı'na katıldı.

Fuarda çiftçiler, ülkede haftalardır süren tarım krizine tatmin edici çözüm bulamayan hükümeti ve iki bakanı protesto etti.

"Fesneau istifa et" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, bakanları bu kriz karşısında daha gerçekçi davranmaya çağırdı.

Fuarda çiftçiler, iki bakana yumurta fırlatırken hükümetin tarım politikasını da düdük çalarak protesto etti.

Fransa'da hükümetin ve Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarına tepki gösteren ve ücretlerden memnun olmayan çiftçiler, zaman zaman traktörleriyle Paris ve çevresinde eylemler düzenliyor.

Paris Uluslararası Tarım Fuarı, Fransız tarım sektörü ve hayvan yetiştiriciliğinin tanıtımını yapan başat etkinlik olarak biliniyor.

Yüz binlerce ziyaretçi ağırlayan, 3 Mart'a kadar devam edecek geleneksel fuara cumhurbaşkanı da dahil birçok politikacı katılım sağlıyor.