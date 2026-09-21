Fransa, Ukrayna'da Kırım dahil işgal edilen bölgelerdeki seçimleri kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa, Ukrayna'da Kırım dahil işgal edilen bölgelerdeki seçimleri kınadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa, Rusya'nın geçici işgali altındaki Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporijya ve Kırım'da yapılan seçimleri kınadı. Dışişleri Sözcüsü Pascal Confavreux, bunun uluslararası hukukun yeni ihlali olduğunu ve savaşın Rus halkının geleceğini ipotek altına aldığını belirtti.

Fransa, Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporijya bölgeleri ve Kırım'da yapılan seçimleri kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'da özgür, çoğulcu, demokratik seçim koşullarının bir kez daha sağlanmamış olmasından üzüntü duyulduğunu belirtti.

Rusya'da muhalefete ve sivil topluma yönelik baskının devam ettiğini, çok sayıda siyasi partinin dışlandığını, ifade ve medya özgürlüğünün giderek artan şekilde kısıtlandığını kaydeden Confavreux, Rusya'nın Ukrayna'da yaklaşık 4,5 yıldır sürdürdüğü savaşın da "Rus halkının bugününü ve yarınını ipotek altına aldığı" değerlendirmesinde bulundu.

Confavreux, Rusya'nın "geçici işgali altında bulunan" Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporijya bölgeleri ve Kırım'da da yapılan seçimlerin kınandığını vurguladı.

Ayrıca Confavreux, bu durumun uluslararası hukukun yeni bir ihlali niteliğinde olduğunun altını çizdi.

Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerindeki seçimler

Rusya'da seçimlerde Devlet Duması'ndaki 450 sandalye için 10 parti yarışmıştı.

Seçimler, 2014'te Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın yanı sıra ilk kez ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlenmişti.

Parlamentonun alt kanadı Devlet Duması için yapılan milletvekili seçiminde kesin olmayan ilk sonuçlara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya yüzde 57,82 oy alarak birinci olmuştu.

Kaynak: AA
Dış PolitikaZaporijyaPolitikaLuhanskDonetskHersonFransaGüncelRusyaKırımDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı
23:25
Şampiyonluk oranlarında Amedspor sürprizi
Şampiyonluk oranlarında Amedspor sürprizi
23:17
Roland Sallai, Macaristan’ın aday kadrosundan çıkarıldı
Roland Sallai, Macaristan'ın aday kadrosundan çıkarıldı
23:12
2 milyar TL’lik işlem MASAK’a takıldı Fon soruşturmasında yeni gelişme
2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme
23:02
Bir süredir gözlerden uzaktı Ali Koç, New York’ta ortaya çıktı
Bir süredir gözlerden uzaktı! Ali Koç, New York'ta ortaya çıktı
22:44
AP’nin Polonyalı vekilinden göçmenlere açık tehdit: Vurularak öldürülürsünüz
AP'nin Polonyalı vekilinden göçmenlere açık tehdit: Vurularak öldürülürsünüz
21:34
Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD ile Çin’i savaşın eşiğine getirdi
Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD ile Çin'i savaşın eşiğine getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 23:34:29. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa, Ukrayna'da Kırım dahil işgal edilen bölgelerdeki seçimleri kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement