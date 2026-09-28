Fransa, Ustica uçak kazası dosyasını İtalya'ya devretmeye hazır olduğunu bildirdi

Fransa'nın, 1980'de İtalya'nın Ustica Adası açıklarında düşen yolcu uçağına ilişkin elindeki belgeleri Roma ile paylaşmaya ve soruşturmada işbirliği yapmaya hazır olduğunu bildirdiği belirtildi.

İtalya'da "Ustica katliamı" olarak da anılan ve bazı açılardan "şüpheli" olarak nitelenen uçak kazasına dair önemli bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Fransa'nın Roma Büyükelçiliği birkaç gün önce İtalya Dışişleri Bakanlığına bildirimde bulunarak, faciaya ilişkin dosyayı İtalya'ya devretmeye hazır olduğunu iletti.

Söz konusu belgelerin, Roma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçmişte gönderilen adli yardım taleplerine konu olan ve 1990'lı yıllara kadar uzanan geniş bir dönemi kapsayan Fransız Savunma Bakanlığı evrakları olabileceği belirtildi.

Bu gelişmeler ışığında, Roma'daki savcıların, faciaya ilişkin yürütülen son soruşturmanın rafa kaldırılması yönündeki taleplerini geri çekmeye hazırlandıkları kaydedildi.

Ustica Katliamı Kurbanları Derneği Başkanı Daria Bonfietti de Fransa'nın Roma Büyükelçiliği vasıtasıyla işbirliğine "hazır" olduğunu iletmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, "Fransa, ABD ve NATO'dan daha fazla yanıt talep etmeliyiz çünkü artık daha fazla bekleyemeyiz. 46 yılın, yabancı ülkeleri farklı bir şekilde işbirliği yapmaya ikna etmek için hem gerekli hem de yeterli olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ustica olayı

27 Haziran 1980'de Itavia Havayollarının 870 sefer sayılı Bolonya-Palermo uçuşunu gerçekleştiren DC-9 model yolcu uçağı, Tiren Denizi'nde Ustica Adası açıklarında düşmüştü. Olayda uçakta bulunan 81 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından uçağın, kendiliğinden düşmediği ve dış etkenler nedeniyle düştüğü iddiaları yıllarca İtalyan kamuoyunda tartışılmıştı.

Uçağın, Ustica açıklarında seyrettiği sırada bölgede düzenlenen NATO tatbikatına katılan bazı savaş jetlerince vurulduğu ya da bir Libya uçağı sanılarak hedef alındığı yönündeki iddialar gündeme gelmişti.

İtalyan Yargıtayı, 2013 yılında, facianın kesin nedeninin bilinmeyen bir kaynaktan ateşlenen bir füze olduğuna hükmetmiş ve Itavia'nın 870 sefer sayılı uçuşuna ilişkin soruşturmalardaki "olayın üzerinin örtülmesi" girişimlerinin artık "kesinleşmiş bir gerçek" olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmişti.

2023 yılında eski İtalya Başbakanı Giuliano Amato, Ustica açıklarında düşen yolcu uçağının bir Fransız füzesi tarafından vurulmuş olabileceği iddiasını gündeme getirmiş ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, söz konusu muhtemel füzeyi ateşleyen savaş uçağının kalktığı varsayılan Korsika'daki üsse dair şüpheleri ortadan kaldırma çağrısı yapmıştı.

Amato'nun açıklamalarına karşılık Fransa Dışişleri Bakanlığı ise o tarihte, "Bu trajediye ilişkin Fransa talep edildiğinde elindeki her unsuru sağladı, özellikle de İtalyan yargısı tarafından yürütülen soruşturmalar bağlamında. Eğer bizden talep ederlerse İtalya ile çalışmaya hazırız." açıklamasını yapmıştı.