Fransa ve Almanya'da Elektrikli Araç Cezaları Gözden Geçiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa ve Almanya'da Elektrikli Araç Cezaları Gözden Geçiriliyor

Fransa ve Almanya\'da Elektrikli Araç Cezaları Gözden Geçiriliyor

Fransa, elektrikli araç üretmeyen firmalara ceza kesme planlarını iptal etmeyi düşünüyor.

04.11.2024 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da elektromobiliteye geçiş sürecinde planlanan ceza mekanizmalarını hafifletme çağrıları güçlenirken, Fransa da yeterince elektrikli araç üretmeyen firmalara kesilmesi planlanan cezaları iptal etmeye niyetli.Elektromobiliteye geçiş süreci, Avrupa'da arzulandığı kadar hızlı gerçekleşmiyor. Fransa hükümeti, Avrupa Birliği genelinde geçerli olacak olan, 2025 yılının başlangıcında filosunun belirli asgari bir kısmı elektrikli araçlardan oluşmayan firmalara ceza kesme planlarını hayata geçirmek istemediğine dair sinyaller verdi.

Fransa Ekonomi Bakanı Antoine Armand, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Araçların elektrikli hale getirilmesi gerekliliğini açıkça kabul eden üreticiler, 2025'te ceza ödemek durumunda bırakılmamalı" diye konuştu. 2035 yılına kadar benzin ve dizel ile çalışan içten yanmalı motorlardan vazgeçilmesi hedefini sürdürdüklerini ifade eden Armand, "Yine de kendi ayağımıza sıkmamamız gerekir" dedi.

Armand, kesilmesi planlanna cezaların elektromobiliteyi teşvikten ziyade yalnızca Uzak Doğulu üreticilerin elini güçlendireceğini ifade etti.

Almanya'da da iptal talepleri dillendiriliyor

Otomobil üreticilerinin yeni ürettikleri araçların en fazla ortalama ne kadar karbondioksit salınımı yaptığını baz alan filo sınır değerlerinin, Avrupa Birliği (AB) yasaları kapsamında gelecek yıl sertleştirilmesi planlanıyor. Söz konusu sınırı aşan üreticilere yüksek para cezaları kesilmesi öngörülüyor.

Ancak elektrikli araç satışlarının giderek azaldığı ortamda, üreticiler için bu oranlara ulaşmak giderek güçleşiyor. Birçok otomotiv devinin doğum yeri olan Almanya ve Skoda'nın memleketi Çekya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesinde son dönemde söz konusu cezalardan vazgeçilmesi yönünde talepler dillendiriliyor.

Armand'ınkine paralel bir talep de son dönemde Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck'ten gelmişti. Ceza planlarının gevşetilebileceği sinyalini veren Yeşiller partisi üyesi Habeck, kuralların "şirketlerin yok edilmesine yol açmaması" gerektiğini kaydetmişti.

Öte yandan koalisyon ortaklarından olan liberal çizgideki Hür Demokrat Parti (FDP) ve muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), söz konusu sınırların tamamıyla iptal edilmesini talep ediyor. Söz konusu talep hayata geçirildiği takdirde, AB'nin öngördüğü üzere 2035'ten itibaren içten yanmalı motora sahip araçların üretilmesine izin verilmemesi hedefinden geri adım atılmış olacak.

Brüksel temkinli

Üye ülkelerden bu tür talepler gelirken, AB Komisyonu konuya ilişkin tereddütlü bir tavır benimsedi. Bir Komisyon sözcüsü, Pazartesi günü, söz konusu kuralların 2019 yılında yürürlüğe konulduğuna dikkat çekti. Sözcü, Komisyon'un planlandığı üzere 2025 yılının sonunda "kaç aracın satıldığını ve emisyonların ne kadar yüksek olduğunu" değerlendirmeye alacağını kaydetti.

AFP/ BÜ,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Kaynak: Deutsche Welle

Avrupa Birliği, Politika, Almanya, Ekonomi, Güncel, Fransa, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa ve Almanya'da Elektrikli Araç Cezaları Gözden Geçiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:25 CHP lideri Özel, Mardin’de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil CHP lideri Özel, Mardin'de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil
19:06 Belediye binasında gergin anlar CHP’li vekil ’Beni nasıl içeri almazsınız’ diyerek polisle tartıştı Belediye binasında gergin anlar! CHP'li vekil 'Beni nasıl içeri almazsınız?' diyerek polisle tartıştı
17:54 Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman’da eylemler yasaklandı Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman'da eylemler yasaklandı
17:39 Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım Saatler sonra silmiş Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım! Saatler sonra silmiş
17:09 TİM Başkanı Gültepe’den “faiz“ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den "faiz" çıkışı: Ülke batıyor
09:28 Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç
09:21 Altın güçsüz seyrediyor Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı Altın güçsüz seyrediyor! Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı
09:21 Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi’nde arbede çıktı Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı
09:12 Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir?
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor
09:04 Wanda Nara’dan Icardi’ye bir darbe daha Wanda Nara'dan Icardi'ye bir darbe daha
08:53 Gülistan Sönük: Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiçbir kararı tanımıyoruz Gülistan Sönük: Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiçbir kararı tanımıyoruz
08:43 Görevden alınan Ahmet Türk kimdir Görevden alınan Ahmet Türk kimdir?
08:27 Görevden alınan Ahmet Türk’ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı’na girdim herhalde Görevden alınan Ahmet Türk'ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 20:15:07. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa ve Almanya'da Elektrikli Araç Cezaları Gözden Geçiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.