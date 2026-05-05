Fransa ve Ermenistan'dan Stratejik Ortaklık
Fransa ve Ermenistan'dan Stratejik Ortaklık

05.05.2026 18:35
Fransa ve Ermenistan, Erivan'da stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Macron, ilişkileri güçlendirdi.

Fransa ve Ermenistan arasında stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin ortak bildiri imzalandı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında resmi temaslarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ortak basın toplantısında konuştu.

Ermenistan ve Fransa arasındaki dostluk bağlarına ve başta savunma alanında olmak üzere güçlendirilen ilişkilere dikkati çeken Macron, iki ülke arasında stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin ortak bildiri imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa ülkelerine yeni gümrük vergisi getireceği yönündeki açıklamalarını "istikrarsızlaştırıcı tehditler" olarak değerlendirdi.

Macron, bu tehditler karşısında "Her şey masada." diyerek, Avrupa Birliği'nin (AB) "Zorlama Karşıtı Aracı"na dikkati çekti.

ABD ile AB arasında gümrük vergileri konusunda bir anlaşma imzalandığını hatırlatan Macron, bu anlaşmaya saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

Macron, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin ise Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması gerektiğini ve Fransa'nın savaşın başından bu yana diplomatik müzakerelere dönüş çağrısı yaptığını vurguladı.

İran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik saldırılarını kınadığını belirten Macron, ilerleyen saatlerde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezaşkiyan ile görüşeceğini duyurarak, "Her tek taraflı saldırı gerilimi artıran ve savaşı besleyen bir hatadır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve AB arasında gümrük tarifesi konusunda Temmuz 2025'te anlaşmaya varılmıştı. Anlaşma kapsamında, AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul etmiş, buna karşılık ABD'nin AB ürünlerine yüzde 15 oranında tarife uygulayacağı açıklanmıştı.

ABD Başkanı Trump, 1 Mayıs'ta ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

AB tarafının yapılan anlaşmanın onay sürecini halen tamamlayamaması ABD'nin tepkisini çekmişti.

İran'dan dün, BAE ve Umman'a insansız hava aracıyla saldırılar düzenlendiği ileri sürülmüş, BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

BAE Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı 12 balistik füze, 3 seyir füzesi ve 4 İHA'ya hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini açıklamıştı.

