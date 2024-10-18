Fransa ve İtalya'da Sel Felaketi: 2 Ölü - Son Dakika
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Fransa ve İtalya'da Sel Felaketi: 2 Ölü

Fransa ve İtalya'daki şiddetli yağışlardan dolayı meydana gelen sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

18.10.2024 20:39
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- Fransa ve İtalya'daki sel felaketinde 2 kişi öldü

PARİS - Fransa'da ve İtalya'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da dün güneyde ve başkent Paris'te etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Fransa meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, 6 bölgede kırmızı alarm 34 bölgesinde ise turuncu alarm verildiği belirtildi. Rive-de-Gier bölgesinde sel sularına kapılarak sürüklenen çok sayıda otomobilde hasar meydana geldi. Ev ve iş yerlerinin su bastığı sel bölgelerinde birçok otoyol da trafiğe kapandı. Fransa ulusal demir yolu şirketi SNCF, Lyon ve Saint-Etienne şehirleri arasındaki demiryolunun sular altında kalması nedeniyle tren seferlerinin durduğunu açıkladı. Kırmızı alarm verilen bölgelerdeki alarm seviyesi bugün 'turuncuya' düşürülürken, nehirlerdeki su seviyelerinin azalmaya başladığı kaydedildi.

Paris'te de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bazı metro istasyonlarında seferler askıya alındı. Meteoroloji uzmanlarına göre kente bir saat içerisinde 2 haftalık yağış meydana geldi. Bazı metro istasyonları sel nedeniyle kapatıldı. Bir kişi ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

İtalya'da nehir taştı

İtalya'nın kuzeyindeki Toskana ve Liguria bölgesini de şiddetli yağış vurdu. Cornia Nehri'nin taşması sonucu Livorno ile Siena şehirlerinde sel ve su baskınları meydana geldi. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, araçlar sel suyuna gömüldü. İtalyan İtfaiyesi, mahsur kalan 30 kişiyi kurtardı. Liguria'da şiddetli yağış nedeniyle heyelanlar, su baskınları yaşanırken, tren seferleri askıya alındı ve uçuşlar yön değiştirdi. Liguria bölgesine bağlı Cenova'da ormanda yürüyüş yaptığı sırada yağışa yakalanan 75 yaşındaki bir kişinin kaybolduğu ve cansız bedenin bir süre sonra bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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