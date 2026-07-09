Fransa ve Polonya'dan Stratejik Avrupa Vurgusu - Son Dakika
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Fransa ve Polonya'dan Stratejik Avrupa Vurgusu

09.07.2026 16:01
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Dışişleri Bakanı Barrot, ABD-Çin rekabeti ve Rusya-Ukrayna savaşında özerk Avrupa inşasını belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD-Çin rekabeti ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sarstığı uluslararası sistemde Polonya ile birlikte stratejik olarak özerk ve egemen Avrupa inşasını sürdüreceklerini belirtti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Polonya'da olan Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Polonya Diplomatik Misyon Şefleri Konferansı'nda konuştu.

Barrot, Polonya ile Fransa'nın kaderinin birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve iki ülkenin bugüne kadar birbirleri ile hiç savaşmadığını söyledi.

Fransızların ve Polonyalıların bugüne kadar hep aynı saflarda yer aldığını dile getiren Barrot, bu tarihi yakınlığın 2025'te iki ülke arasında imzalanan Nancy Anlaşması ile pekiştiğini kaydetti.

Barrot, bu anlaşmanın amacının "daha güvenli, daha egemen, daha demokratik ve daha birlik içinde bir Avrupa inşa etmek" olduğunu ifade etti.

Uluslararası sistemin giderek Çin-ABD rekabeti etrafında şekillendiğine değinen Barrot, bu rekabetin siyaset biliminde yükselen gücün mevcut gücün yerini alma tehdidi sonucunda çatışma ve savaş riski doğurması olarak açıklanan Thucydides Tuzağına yol açabileceğini söyledi.

Bu durumun daha istikrarsız bir dünya anlamına geleceğini aktaran Barrot, ABD'nin Venezuela'daki hukuk ihlallerine, İran-ABD savaşının yarattığı Hürmüz Boğazı çıkmazına ve iki büyük güç arasındaki yapay zeka temelli silahlanma yarışına dikkati çekti.

Öte yandan Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Barrot, Rusya'nın siber saldırılar, sabotajlar ve hava sahası ihlalleriyle Avrupa için açık bir güvenlik sorunu yarattığını vurguladı.

ABD-Çin rekabeti ve Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle uluslararası sistemde yaşanan sarsılmalar karşısında "Bu felaketten nasıl çıkacağız?" diye soran Barrot, bu sorunun cevabının stratejik olarak egemen Avrupa inşasında yattığını belirtti.

Barrot Fransa'nın güvenlik konusunda attığı adımlara değinerek, son 10 yılda ülkesinin savunma bütçesini iki katına çıkardığını dile getirdi.

Ayrıca Barrot, savunmanın yanı sıra Avrupa kıtasının ortak pazarını derinleştirmesi, refahını artırması ve demokrasilerini güçlendirmesi gerektiğinin altını çizerek, Polonya ile birlikte güçlü ve egemen Avrupa'nın inşasını sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa ve Polonya'dan Stratejik Avrupa Vurgusu - Son Dakika

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