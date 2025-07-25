Fransa Yargıtayı'ndan Esed hakkında önemli karar - Son Dakika
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Fransa Yargıtayı'ndan Esed hakkında önemli karar

25.07.2025 17:35
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Yargıtay, Esed'in dokunulmazlığını korudu, yeni suçlamalar için tutuklama emri çıkarılabilir.

Fransa'da Yargıtay, Suriye'deki devrik Baas rejiminin lideri Beşşar Esed'in insanlığa karşı suç ve savaş suçlarından yargılanmasının yolunu açabilecek kararında, dokunulmazlığının kaldırılamayacağına hükmederek alt mahkemenin çıkardığı tutuklama emrini iptal etti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Yargıtay, Paris Temyiz Mahkemesinin Esed hakkında çıkardığı tutuklama emrine, Suriyeli devrik liderin dokunulmazlığı olduğu gerekçesiyle yapılan itirazı değerlendirdi.

Yargıtay, Esed'in "devlet başkanı olarak dokunulmazlığının" kaldırılamayacağına hükmederek, Suriyeli devrik lider hakkındaki tutuklama emrinin iptaline karar verdi.

Ancak Mahkeme, kararında, Esed hakkında devrildiği Aralık 2024'ten bu yana "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle" yeni tutuklama emirleri çıkarılabileceğini belirtti.

Esed'e karşı açılan davanın taraflarından Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi (SCM) Başkanı Mazin Derviş, Yargıtay'ın Esed aleyhine vereceği kararın "mağdurlar için büyük bir zafer" olacağını söylemişti.

Derviş böylesi bir kararın "ilk" niteliğinde olacağını söyleyerek "Bu, sadece Suriyeliler için değil hangi ülkeden olursa olsun mağdurlara kapı aralayacak ve ilk kez bir ulusal soruşturma hakimi, bir devlet başkanı hakkında görevde olduğu döneme ilişkin tutuklama emri çıkarma hakkına sahip olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Esed hakkında Fransa'da soruşturma başlatılmıştı

Paris'teki mahkeme, Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi (SCM), avukatlardan oluşan Açık Toplum Adalet Girişimi (OSJI) ve Suriye'deki insan hakları ihlallerini kayıt altına alan Suriye Arşivi'nin şikayeti üzerine Esed hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma, 2013'teki Doğu Guta kimyasal saldırılarında insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlediği şüphesiyle 2021'de açılmıştı.

Mahkeme, Kasım 2023'te, Esed'i 2013'teki Doğu Guta kimyasal saldırılarında insanlığa karşı suç ve savaş suçuna ortaklık etmekle suçlamış ve Esed hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (Pnat) görevde olan devlet başkanlarının yabancı mahkemeler önünde "yargı dokunulmazlığı olduğu" gerekçesiyle Esed hakkında çıkarılan tutuklama emrine itiraz etmiş ve temyiz yoluna başvurmuştu.

Pnat'ın başvurusunu değerlendiren Paris Temyiz Mahkemesi de 26 Haziran 2024'te alt mahkemenin Esed hakkında verdiği tutuklama emrini onamıştı.

Mahkeme kararında "kimyasal silah kullanım yasağının, emredici bir norm olarak uluslararası hukukun bir parçası olduğunu hatırlatmış ve bunun "bir devlet başkanının resmi görevinin parçası kabul edilemeyeceğine" hükmetmişti. Mahkeme ayrıca Esed'in "Suriye'de bu suçlardan yargılanamayacağını ve kişisel dokunulmazlığından feragat etmeyeceğini" belirterek Fransa'da çıkarılan tutuklama emrinin geçerli olduğuna hükmetmişti.

Rusya'da sürgünde olan Esed, Suriye'deki kimyasal saldırılara ilişkin kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Doğu Guta katliamı

Suriye yönetimi, 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak 1400'ün üzerinde sivili öldürmüştü.

Katliamda, çoğu kadın ve çocuk binlerce sivil de zehirli gazlardan etkilenmişti.

Doğu Guta, 2018'de de Suriye yönetiminin en sıkı ablukayı uyguladığı, neredeyse tüm silahları kullandığı bölge haline gelmişti.

Bölgedeki muhalifler, Şam yönetimi ve Rusya ile yaptıkları mecburi anlaşma neticesinde Nisan 2018'de Doğu Guta'yı boşaltmak zorunda kalmıştı.

5 yıllık kuşatmadan çıkan siviller, halihazırda ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki alanlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın raporuna göre, Şam yönetimi, Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silah saldırısı düzenledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa Yargıtayı'ndan Esed hakkında önemli karar - Son Dakika

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