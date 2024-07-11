Fransa, Yeni Kaledonya'da güvenlik güçlerini takviye ediyor - Son Dakika
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Fransa, Yeni Kaledonya'da güvenlik güçlerini takviye ediyor

Fransa, Yeni Kaledonya'da halkın taleplerini bastırmak amacıyla güvenlik güçleri ve itfaiye erlerine ekipman takviyesine devam ediyor. Fransız hükümeti, zırhlı araçlar ve güvenlik güçleri için ekipman taşıyan gemi gönderdi. Ayrıca, güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin sayısı da artırıldı. Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlılarıyla çıkan olaylarda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

11.07.2024 20:15
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Fransa, topraklarından 17 bin kilometre uzaklıkta, Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da halkın meşru taleplerini güç kullanarak bastırmak amacıyla güvenlik güçleri ve itfaiye erlerine ekipman takviyesine devam ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransız hükümetinin gönderdiği çok sayıda zırhlı araç ve güvenlik güçleri için ekipman taşıyan gemi, bugün Yeni Kaledonya'nın başkenti Noumea'ya ulaştı.

Fransız hükümeti ayrıca, halkın meşru taleplerini bastırarak güvenliği sağlamak amacıyla Ada'da görevli güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin sayısını da artırdı.

Halihazırda Ada'da bulunan "Centaure" tipi zırhlı araç sayısı da artırılırken, mayıstan bu yana 160'tan fazla itfaiyeci Ada'da görevlendirildi.

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları 13 Mayıs'ta harekete geçmiş, Ada'da çıkan olaylarda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Fransız hükümeti, Yeni Kaledonya'da olağanüstü hal ilan etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılan erken genel seçimler öncesi anayasal reform girişimini askıya aldığını duyurmuştu.

Kanak lider Christian Tein'in de aralarında bulunduğu 7 bağımsızlık yanlısının tutuklu kalmak üzere 17 bin kilometre uzaklıktaki Fransa'ya gönderilmesinin ardından Ada'da şiddet olayları başlamış, bir polis merkezinin de aralarında bulunduğu bazı binalar ve araçlar ateşe verilmişti.

Yeni Kaledonya'da yerleşimci Fransız seçmenlerin sayısını artırarak yerel halk Kanakları azınlık haline getirecek anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız parlamentosunun iki kanadının toplandığı kongrede kabul edilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa, Yeni Kaledonya'da güvenlik güçlerini takviye ediyor - Son Dakika

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