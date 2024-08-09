Fransa, Yeni Kaledonya'da yaşananları soruşturmak için misyon göndermeyi kabul etti

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Fransa'nın, topraklarından 17 bin kilometre uzaklıkta, Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da son aylarda yaşananları soruşturmak için Pasifik ülkelerinden misyon gönderilmesini kabul ettiği bildirildi.

Fransa'nın Pasifik Büyükelçisi Veronique Roger-Lacan, Radio New Zealand'a Yeni Kaledonya ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Roger-Lacan, "Yeni Kaledonya'da Troyka misyonunu" olumlu karşıladığını belirterek, bu amaçla Pasifik Adaları Forumu'nun (PIF) Genel Sekreteri Baron Waqa ve Cook Adaları Başbakanı Mark Brown'a mektup gönderdiğini kaydetti.

"Bu, çok iyi bir fikir. Herkesin (Fransa ile) birlikte durumu değerlendirmesi önemli." diyen Roger-Lacan, bölgede diyaloğun devam etmesinin önemini vurguladı.

Roger-Lacan, Yeni Kaledonya'da 13 Mayıs'tan bu yana yaşananların "demokratik, şeffaf ve adil sürece karşı çıkan bir avuç insan tarafından" yönetildiğini ileri sürerek, Fransa'nın bölgede "güvenliği sağladığını" savundu.

Pasifik ülkeleri liderlerinden Cook Adaları Başbakanı Brown, Tonga Başbakanı Siaosi Sovaleni ve Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka'nı da kapsayan bölgesel siyasi istişare mekanizması, "Troyka" olarak adlandırılıyor.

PIF liderleri, geçen ay Yeni Kaledonya'da yaşananlar hakkında tüm taraflardan bilgi toplamak için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, forumun bakanlardan oluşan komiteyi Ada'nın başkenti Noumea'ya göndermesini talep etmişti.

Yeni Kaledonya'da Fransa'nın anayasal reformuna tepki

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmiş, Ada'da çıkan olaylarda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Fransız hükümeti, Yeni Kaledonya'da olağanüstü hal ilan etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılan erken genel seçimler öncesi anayasal reform girişimini askıya aldığını duyurmuştu.

Kanak lider Christian Tein'in de aralarında bulunduğu 7 bağımsızlık yanlısının tutuklu kalmak üzere 17 bin kilometre uzaklıktaki Fransa'ya gönderilmesinin ardından Ada'da şiddet olayları başlamış, bir polis merkezinin de aralarında bulunduğu bazı binalar ve araçlar ateşe verilmişti.

Yeni Kaledonya'da yerleşimci Fransız seçmenlerin sayısını artırarak yerel halk Kanakları azınlık haline getirecek anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının toplandığı kongrede kabul edilmesi gerekiyor.