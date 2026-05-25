Fransız aktivist Laetitia Merle, İsrail askerlerinin kendilerine 4 gün boyunca şiddet uyguladığını, cinsel saldırıda bulunduğunu, su ve gıda verilmediğini, plastik kelepçelerle bilincini kaybettiğini söyledi. Ayrıca, İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir'in önünde 'Yaşasın İsrail' diye bağırmaya zorlandıklarını, reddedince tokat yediğini belirtti. Diğer yandan, Libya'da Sumud konvoyundaki 10 aktivist gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Fransız aktivist: İsrail askerleri 4 gün şiddet ve cinsel saldırı uyguladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?