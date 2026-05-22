Fransız Aktivistler Paris\'e Döndü

İsrail'in uluslararası sularda hukuk dışı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'nun Fransız aktivistlerinden oluşan ikinci kafile, Fransa'nın başkenti Paris'e ulaştı.

İsrail tarafından alıkonulan filonun Fransız aktivistlerden oluşan ikinci kafilesi, yerel saatle 16.20 sıralarında Fransa'nın Paris Charles de Gaulle Havalimanı'na indi.

Filistin'i destekleyen vatandaşlar, kafileyi havalimanında "Özgür Filistin" ve "Yaşasın Filistin halkının direnişi" sloganlarıyla karşıladı.

İkinci kafile ile ülkesine dönen Fransız aktivist Yasmine Scola, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Aşdod Limanı'na geldiği sırada şaşkınlık içinde olduğunu söyledi.

Scola, "Onu beklemiyordum, sürekli gerilim içindeydik." diyerek, başları yerde, elleri bağlı şekilde tutuldukları için yalnızca orada bulunan kişilerin ayaklarını görebildiklerini anlattı.

Neler yaşayacaklarını öngöremedikleri için sürekli stres halinde olduklarını vurgulayan Scola, 2 gün boyunca hapishaneye çevrilen gemilerde tutulduklarını dile getirdi.

Scola, gemideyken yerde uyuduklarını belirterek, "İçinde uyuduğumuz konteynerler vardı ve tavuk kümesinde gibiydik çünkü ortada bir alan vardı ve konteynerlerin üzerindeki muhafızlar, avluda bulunan insanlara rastgele ateş açıyordu." ifadelerini kullandı.

İsrail makamlarınca berbat koşullarda tutulduklarını belirten Scola, "Hiçbir hakka saygı gösterilmedi." dedi.

Scola, aktivistleri gemilerde tutmak için İsrail'in hiçbir yasal dayanağının olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kaçırılmıştık, dolayısıyla yasal olarak hiçbir şeye, doktora, avukata erişemiyorduk. Ardından son derece muğlak gerekçelerle Ktziot Hapishanesi'ne transfer edildik. Bundan sonra 36 saat sürekli kelepçeli kaldık. Uzun bir süre tuvalete erişemedik."

Filodaki Fransız aktivistlerden oluşan ilk kafile, bugün yerel saatle 12.50 sularında Paris'e dönmüştü.