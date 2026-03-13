Fransız Askeri Irak'ta Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Fransız Askeri Irak'ta Hayatını Kaybetti

13.03.2026 16:55
Macron, Erbil'de düzenlenen saldırıda bir Fransız askerin öldüğünü duyurdu.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak'ın Erbil bölgesine düzenlenen saldırıda bir Fransız askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Macron, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, kıdemli başçavuş rütbesindeki Arnaud Frion'un "Fransa için hayatını kaybettiğini" belirtti.

Fransa Savunma Bakanlığı, Frion'un Erbil'deki Kürt askeri üssüne yönelik bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında yaşamını yitirdiğini, altı Fransız askerinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, Erbil'de konuşlu Fransız askerlerinin, uzun süredir devam eden uluslararası operasyon kapsamında Irak birliklerine terörle mücadele eğitimi verdiğini belirtti. Operasyon, IŞİD'e karşı yürütülen uluslararası koalisyon faaliyetlerinin bir parçası olarak sürdürülüyor.

Macron açıklamasında, Fransa'nın Irak'taki askeri varlığının "yalnızca terörle mücadele çerçevesinde" bulunduğunu söyledi ve "İran'daki savaş bu tür saldırıları haklı çıkaramaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Erbil, Irak, Son Dakika

