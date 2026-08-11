Fransız Büyükelçiye Disiplin Süreci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransız Büyükelçiye Disiplin Süreci

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bruno Foucher hakkında kadın davetleri nedeniyle disiplin süreci başlatıldı. Cezalar gündemde.

Fransa'nın Bangui Büyükelçisi Bruno Foucher'nin Büyükelçilik rezidansına birçok kadını davet ettiğinin bildirilmesinin ardından hakkında disiplin süreci başlatıldığı belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa Dışişleri Bakanlığı, Foucher hakkında disiplin süreci başlatıldığını doğruladı.

Le Canard Enchaine dergisinin haberinde, Foucher'nin Ocak 2024-Mart 2026 döneminde Büyükelçilik rezidansının kendisine ayrılan bölümüne yaklaşık 30 kadını davet ettiği iddia edildi.

Haberde, bu nedenle Büyükelçiliği koruyan jandarma erlerinin, ilgili makamlara bir güvenlik açığı oluştuğunu bildirdiği aktarıldı.

Yapılan inceleme sonucu Dışişleri Bakanlığının, Foucher hakkında disiplin süreci başlattığı kaydedildi.

Foucher, dergiye yaptığı açıklamada da söz konusu kadınlardan ikisi ile ilişkisi olduğunu doğruladı.

Disiplin süreci neticesinde Foucher hakkında "kınama, zorunlu emeklilik veya kamu görevinden men" cezası verilebileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Fransız, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız Büyükelçiye Disiplin Süreci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartın’da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü Bartın'da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü
İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı
Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti
Porsuk Çayı’nda telefonla konuşan kişiyi iten şüpheli tutuklandı Porsuk Çayı'nda telefonla konuşan kişiyi iten şüpheli tutuklandı
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
Kolombiya’da 7,4 büyüklüğünde depremde ölenlerin sayısı 132 oldu Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde depremde ölenlerin sayısı 132 oldu

23:59
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP’nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP'nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi
23:52
İlk maç Kadıköy’de İşte Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi
İlk maç Kadıköy'de! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi
23:24
Diyarbakır’da dikkat çeken pankart: Erdoğan’a Kürtçe teşekkür ettiler
Diyarbakır’da dikkat çeken pankart: Erdoğan’a Kürtçe teşekkür ettiler
23:21
Güle oynaya turladık Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi
Güle oynaya turladık! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi
22:34
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 04:30:55. #7.13#
SON DAKİKA: Fransız Büyükelçiye Disiplin Süreci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.