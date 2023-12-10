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Fransız Donanması, Yemen Açıklarında İHA'ları Düşürdü - Son Dakika
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Fransız Donanması, Yemen Açıklarında İHA'ları Düşürdü

Fransız donanmasına ait bir fırkateyn, Yemen kıyılarından kendisine doğru uçuş yapan 2 İHA'yı Kızıldeniz'e düşürdü. Müdahale, Hudeyde'nin 110 kilometre açığında gerçekleşti.

Fransız Donanması, Yemen Açıklarında İHA\'ları Düşürdü
10.12.2023 - 10:59,  Güncelleme: 11:00
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Fransız donanmasının, Yemen açıklarında 2 insansız hava aracını (İHA) Kızıldeniz'e düşürdüğü bildirildi.

Fransa Genelkurmay Başkanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Fransa donanmasına ait Languedoc çok amaçlı fırkateyninin Yemen kıyılarından kendisine doğru uçuş yapan 2 İHA'yı Kızıldeniz'e düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, müdahalenin dün gece Fransa saatiyle 21.30 ve 23.30'da Yemen'in sahil şehri Hudeyde'nin 110 kilometre açığında gerçekleştiği kaydedilirken, Fransız donanmasına ait geminin İHA'lar tarafından hedef gösterildiğine ilişkin bir değerlendirmeye yer verilmedi.

Yemen'in stratejik açıdan önemli liman kenti Hudeyde, İran destekli Husilerin kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fransız Donanması, Yemen Açıklarında İHA'ları Düşürdü - Son Dakika
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