Fransız Hemşireye Sindirme Girişimi Tepkisi

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Fransa'da gözaltına alınan ve daha önce İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de görev yapan Fransız hemşire Imane Maarifi, Filistin destekçilerine yönelik "sindirme girişimine" tepki gösterdi.

Sene başında Gazze'nin Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesinde 2 hafta gönüllü olarak çalışan Fransız hemşire Maarifi, Fransız polisi tarafından 5 Eylül'de gözaltına alınmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Eşi ve 2 çocuğunun gözü önünde evinin arandığını belirten Maarifi, arama sırasında polislerin evdeki Filistin bayrağını, "Özgür Filistin" yazılı bir gömleği ve Arapça üzerinde "ateşkes" yazan rozeti aldıklarını söyledi.

Evine düzenlenen baskının ardından gözaltına alınan Maarifi, "Polis memurları telefonumu aldı ve sosyal medyadaki fotoğraflarımı ve konuşmalarımı inceledi. Bana Filistin'e desteğimle ilgili ve Gazze'ye gitmeme aracılık eden sivil toplum kuruluşu ile ilgili birkaç soru sordular." dedi.

Maarifi, polislerin "soruşturmayla hiçbir ilgisi olmayan" çocukları ve aile hayatıyla ilgili soruları karşısında şaşkınlığa uğradığını belirtti.

"Bunun bir sindirme girişimi olduğu izlenimine kapıldım ve umarım yanılıyorumdur çünkü birinin çocuklarım hakkında soru sorması için hiçbir neden göremiyorum." ifadesini kullanan Maarifi, bu girişime tepki gösterdi.

Paris'te İsrail emlak fuarına ev sahipliği yapan mekanın sahipleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından gözaltına alındığına dikkati çeken Maarifi, mekan sahiplerine, "İsrail'in uluslararası hukuka aykırı şekilde işgal ettiği Filistin topraklarını satmasına yardım ettiklerinin farkında olup olmadıklarını" sorduğunu söyledi.

Maarifi, mekan sahiplerinin kendisini ölüm tehdidinde bulunmakla suçladıklarını ancak kayıt altına aldığı telefon görüşmesinde durumun öyle olmadığının anlaşıldığını dile getirdi.

Han Yunus'taki görevi sırasında şahit olduğu şeylerin kendisini değiştirdiğini ifade eden Maarifi, "Han Yunus'taki Avrupa Hastanesinde gördüklerimden sonra dehşet, kan, bazen sevinç ve çok fazla ölüm, aynı kişi değilim. Şu anda Gazze'de yaklaşık 20 bin çocuk öldü ve çok daha fazlası sakat ya da enkaz altında." dedi.

Maarifi, Gazze'de ateşkesin, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması ve sömürgeciliğin son bulması dışında hiçbir şeyin kendisini Filistin'i desteklemekten alıkoyamayacağını vurguladı.

Fransız hemşire Imane Maarifi, 5 Eylül'de gözaltına alınmış ve gün boyu süren sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.