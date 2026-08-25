Fransız Kadın İslamiyet'i Seçti: Melek Oldu
Afyonkarahisar'da Meline Annick Lavallard, İslamiyet'i seçerek 'Melek' adını aldı.
Afyonkarahisar'da Fransa vatandaşı Meline Annick Lavallard, İslamiyet'i seçerek "Melek" adını aldı.
İslamiyet'i seçen Lavallard için Sandıklı İlçe Müftülüğü'nde ihtida merasimi düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İlçe Müftüsü Ömer Ünal, İslam dininin temel inanç esasları, iman ve ibadet konularında bilgi verdi.???????
Burada kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Lavallard, "Melek" ismini kullanmaya karar verdi.
Törenin sonunda Ünal, Melek'e ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Kur'an-ı Kerim meali takdim etti.
Kaynak: AA
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