Fransız Kadın İslamiyet\'i Seçti: Melek Oldu

Afyonkarahisar'da Fransa vatandaşı Meline Annick Lavallard, İslamiyet'i seçerek "Melek" adını aldı.

İslamiyet'i seçen Lavallard için Sandıklı İlçe Müftülüğü'nde ihtida merasimi düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İlçe Müftüsü Ömer Ünal, İslam dininin temel inanç esasları, iman ve ibadet konularında bilgi verdi.???????

Burada kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Lavallard, "Melek" ismini kullanmaya karar verdi.

Törenin sonunda Ünal, Melek'e ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Kur'an-ı Kerim meali takdim etti.