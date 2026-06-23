Fransız Meclisi'nden Korsika'ya Özerklik Statüsü - Son Dakika
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Fransız Meclisi'nden Korsika'ya Özerklik Statüsü

23.06.2026 20:25
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Fransız Meclisi, Korsika'ya özerklik tanıyan anayasal reform tasarısını 271 'evet' oyuyla kabul etti.

Fransız Meclisi, Korsika Adası'na Fransa bünyesinde "özerklik statüsü" tanımayı hedefleyen anayasal reform tasarısını kabul etti.

Başkent Paris'te Fransız Parlamentosunun alt kanadı Ulusal Mecliste, Korsika Adası'na özerklik statüsü tanımayı hedefleyen anayasal reform tasarısı ele alındı.

Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, tasarı 202 "hayır" oyuna karşı 271 "evet" oyuyla kabul edildi.

Hükümet kanadının ve solcu milletvekillerinin çoğunlukla desteklediği tasarıya, aşırı sağcı milletvekilleri karşı çıktı.

Bu anayasal reform tasarısı kapsamında, Korsika Adası'na Fransız devleti bünyesinde tanınan "özerklik statüsünün" Fransız anayasasına eklenmesi hedefleniyor.

Söz konusu tasarı bundan sonra merkez sağcıların çoğunlukta olduğu Fransız Parlamentosunun üst kanadı olan Senato'da ele alınacak.

Ardından tasarının Fransız parlamenterlerden oluşan Kongre'den geçmesi halinde, Korsika Adası, Fransız yasalarını ve mevzuatını Ada'nın kendi özellikleri doğrultusunda uyarlayabilecek.

Ayrıca tasarıyla birlikte Korsika Adası, kendi kanunlarını çıkarabilecek. Bu kanunlar, Paris'teki Anayasa Mahkemesi ve Danıştay tarafından incelenebilecek.

Bu tasarıyla birlikte Fransa, Korsika Adası'yla ilgili savunma, adalet, diplomasi alanlarındaki yetkilerini muhafaza etmeyi sürdürecek.

Fransa'da anayasal reform tasarısının yürürlüğe girmesi için özel bir süreçten geçmesi gerekiyor.

İlk etapta, Meclis ve Senato'nun aynı metinde anlaşması ve tasarıyı ayrı ayrı yapılan oylamalarda kabul etmesi, ikinci etapta ise tasarının tüm Fransız parlamenterlerin toplandığı Kongre'nin 5'te 3'ünün oyunu alması gerekiyor.

Süreç

Korsika'nın bağımsızlığı için mücadele eden isimlerden Yvan Colonna, Fransa'nın Arles kentinde tutuklu bulunduğu cezaevinde 2 Mart 2022'de bir başka hükümlü tarafından saldırıya uğramış, 21 Mart 2022'de hayatını kaybetmişti.

Bunun üzerine, Korsika'da sendikaların çağrısıyla Colonna'ya destek için gösteriler düzenlenmiş, çıkan şiddet olaylarında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Fransa basınındaki haberlerde, Colonna'nın ölümü sonrası yaşanan şiddet olayları, hükümetin Korsika Adası'nın özerkliği konusundaki adımlarını öne çekmesine sebep olduğu belirtilmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Eylül 2023'te, "Korsika'ya özgü bir özerklik" çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Fransız, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız Meclisi'nden Korsika'ya Özerklik Statüsü - Son Dakika

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