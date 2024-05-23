Fransız Milletvekili Macron\'u Yeni Kaledonya\'da halkı bastırmakla suçladı

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Fransa'da muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hint-Pasifik'teki koloni Yeni Kaledonya'da sömürgeleştirilmiş halkı bastırmak istediği değerlendirmesinde bulundu.

Macron'un, kurmaylarıyla gittiği Yeni Kaledonya'da "bağımsızlık referandumlarının sonuçlarını gözden geçirmeden sükunet çağrısı yaptığı" konuşma Portes'in tepkisini çekti.

Portes, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Macron'un Ada'da ilk sarf ettiği sözlerin "geriye dönüş olmadan sükunet" olduğunu kaydetti.

Macron'un bu sözlerinin "Kanak halkına savaş ilanı" teşkil ettiği değerlendirmesinde bulunan Portes, "Macron, burada Fransa'nın en kötü sömürge geleneğine göre hareket ettiğini doğruluyor. Hükümdar, sömürgeleştirilmiş halkı bastırmak istiyor." ifadesini kullandı.

Portes, Macron'un Yeni Kaledonya'daki durumu anlamadığını savunarak, "Bir kundakçı gibi hareket ediyor, halbuki sükunet ve saygı gerekli." açıklamasını yaptı.

Fransız Milletvekili, Ada'da sükunetin sağlanması için anayasal reform girişimine ilişkin tasarının geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni Kaledonya'yı OHAL'e götüren süreç

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'tan itibaren harekete geçmişti.

Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın farklı noktalarında şiddet olaylarının tırmanmasının ardından bölgeye polis ve jandarma sevk etmeye başlamıştı.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, 15 Mayıs'ta sosyal medya platformu TikTok'un yasaklandığını ve Ada'da olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Ada'da Fransız seçmen sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongrede kabul edilmesi gerekiyor.

Bölgeye varan Macron'un, kolonisi Yeni Kaledonya'da "istikrar ve düzenin yeniden sağlanması" amacıyla, Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlılarıyla masaya oturması bekleniyor.