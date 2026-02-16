Fransız Milletvekili'ne ABD'den Akreditasyon Reddi

Fransa'da ABD merkezli X şirketiyle ilgili 2025 yılında suç duyurusunda bulunan Rönesans Partisi Milletvekili Eric Bothorel, parlamento heyeti ile ABD'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret kapsamında Beyaz Saray'ın kendisine akreditasyon vermeyerek yaptırım uyguladığını belirtti.

Fransız Milletvekili Bothorel, Le Figaro ve HuffPost'a verdiği röportajda, ABD'ye parlamenterlerle yapmayı planladığı ziyaret için Beyaz Saray'ın heyetteki diğer isimlere akreditasyon verdiğini ancak kendisine vermeyi reddettiğini duyurdu.

Ekipte akreditasyon alamayan tek kişi olduğuna dikkati çeken Bothorel, kendisine yönelik olası yaptırımlar nedeniyle ABD'ye seyahat etmemesi konusunda Fransa Dışişleri Bakanlığı ve çeşitli Fransız kurumları tarafından şiddetle uyarıldığını bildirdi.

Bu uyarıların ardından parlamenter heyeti ile gerçekleştireceği seyahati iptal ettiğini açıklayan Bothorel, Beyaz Saray tarafından akreditasyon verilmemesine ilişkin, "Bu tür bir yaptırım, ABD gibi büyük bir demokrasiye yakışmaz." görüşünü paylaştı.

Bothorel'in ABD'ye girişine resmi olarak engel getiren bir karar bulunmasa da Fransız milletvekiline akreditasyon verilmemesi, ulusal basında milletvekilinin ABD merkezli X şirketi hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilişkilendirildi.

Rönesans Milletvekili Bothorel, 2025'te algoritmalardaki değişiklikler ve Elon Musk'ın müdahaleleri nedeniyle endişesini dile getirdiği X platformuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

Bothorel'in suç duyurusunun ardından Paris Savcılığı şirkete yönelik soruşturma başlatmış, 3 Şubat'ta X'in başkent Paris'teki ofislerinde arama yapılmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da son dönemlerde sosyal medyada dış müdahale ve dezenformasyonun Avrupa toplumları için ciddi güvenlik meselesi haline geldiğine dikkati çekerek, bu platformların algoritmalarıyla ilgili şeffaflık çağrısı yapıyor.

Macron, ayrıca bu platformların Avrupa Birliği (AB) düzenlemelerine uyma zorunluluğunun bulunduğunu, aksi takdirde faaliyetlerinin kısıtlanacağını dile getiriyor.