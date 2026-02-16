Fransız Milletvekili'ne ABD'den Akreditasyon Reddi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fransız Milletvekili'ne ABD'den Akreditasyon Reddi

16.02.2026 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Rönesans Partisi Milletvekili Bothorel'e akreditasyon vermeyerek yaptırım uyguladı.

Fransa'da ABD merkezli X şirketiyle ilgili 2025 yılında suç duyurusunda bulunan Rönesans Partisi Milletvekili Eric Bothorel, parlamento heyeti ile ABD'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret kapsamında Beyaz Saray'ın kendisine akreditasyon vermeyerek yaptırım uyguladığını belirtti.

Fransız Milletvekili Bothorel, Le Figaro ve HuffPost'a verdiği röportajda, ABD'ye parlamenterlerle yapmayı planladığı ziyaret için Beyaz Saray'ın heyetteki diğer isimlere akreditasyon verdiğini ancak kendisine vermeyi reddettiğini duyurdu.

Ekipte akreditasyon alamayan tek kişi olduğuna dikkati çeken Bothorel, kendisine yönelik olası yaptırımlar nedeniyle ABD'ye seyahat etmemesi konusunda Fransa Dışişleri Bakanlığı ve çeşitli Fransız kurumları tarafından şiddetle uyarıldığını bildirdi.

Bu uyarıların ardından parlamenter heyeti ile gerçekleştireceği seyahati iptal ettiğini açıklayan Bothorel, Beyaz Saray tarafından akreditasyon verilmemesine ilişkin, "Bu tür bir yaptırım, ABD gibi büyük bir demokrasiye yakışmaz." görüşünü paylaştı.

Bothorel'in ABD'ye girişine resmi olarak engel getiren bir karar bulunmasa da Fransız milletvekiline akreditasyon verilmemesi, ulusal basında milletvekilinin ABD merkezli X şirketi hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilişkilendirildi.

Rönesans Milletvekili Bothorel, 2025'te algoritmalardaki değişiklikler ve Elon Musk'ın müdahaleleri nedeniyle endişesini dile getirdiği X platformuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

Bothorel'in suç duyurusunun ardından Paris Savcılığı şirkete yönelik soruşturma başlatmış, 3 Şubat'ta X'in başkent Paris'teki ofislerinde arama yapılmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da son dönemlerde sosyal medyada dış müdahale ve dezenformasyonun Avrupa toplumları için ciddi güvenlik meselesi haline geldiğine dikkati çekerek, bu platformların algoritmalarıyla ilgili şeffaflık çağrısı yapıyor.

Macron, ayrıca bu platformların Avrupa Birliği (AB) düzenlemelerine uyma zorunluluğunun bulunduğunu, aksi takdirde faaliyetlerinin kısıtlanacağını dile getiriyor.

Kaynak: AA

Milletvekili, Teknoloji, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız Milletvekili'ne ABD'den Akreditasyon Reddi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’e Süper Lig’den sürpriz teklif Düşünmeden yanıtladı Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'e Süper Lig'den sürpriz teklif! Düşünmeden yanıtladı

20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
20:06
Zonguldak’taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
19:51
İzmir’de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
19:28
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
19:22
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
19:18
Sigaraya dev zam Yarından itibaren geçerli olacak
Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 20:36:59. #7.11#
SON DAKİKA: Fransız Milletvekili'ne ABD'den Akreditasyon Reddi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.