Fransız Polinezyası'nda Bağımsızlık Karşıtı Milletvekili Seçildi

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Fransa'da ilk turu bugün yapılan erken seçimde henüz kesinleşmeyen ilk sonuçlar denizaşırı kolonilerden gelirken Fransız Polinezyası'nda bağımsızlık karşıtı merkez sağcı Moerani Frebault milletvekili seçildi.

Fransız Polinezyası'nda Yüksek Komiserliğin kesin olmayan sonuçlarına göre, 1. seçim bölgesinde bağımsızlık karşıtı Frebault, oyların yüzde 54'ünü alarak seçimin ilk turunda milletvekili seçildi.

Frebault'un milletvekilliği kesinleşirse ilk kez Markiz Adaları'ndan gelen bir isim Ulusal Meclis'te görev alacak.

Fransız Polinezyası'nda 2022'de milletvekili seçilen Tematai Le Gayic ise bölgedeki oyların yüzde 35'ini alabildiği için bu kez Meclis dışında kaldı.

Fransız yönetiminin, Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanakları seçimlerde etkisizleştirmek için hazırlandığı anayasal reformun Ulusal Meclis'teki raportörü Nicolas Metzdorf ise Yeni Kaledonya'nın birinci seçim bölgesinde ilk turu 1. sırada tamamladı.

Yeni Kaledonya'da Yüksek Komiserliğin kesin olmayan sonuçlarına göre, Metzdorf, sandığa giden seçmenlerin yüzde 39,81'inin oyunu toplarken, bağımsızlık yanlısı Kaledonya Birliği partisinin adayı Omayra Naisseline oyların yüzde 36,34'ünü aldı.

Metzdorf ve Naisseline, genel seçimlerin 7 Temmuz'da düzenlenecek ikinci turu kapsamında milletvekili koltuğu için yarışacak.

Ada'da seçimin ilk turunda katılım oranı yüzde 60 olurken, bu oran 2022'de yüzde 32,5'te kalmıştı.

Fransa'nın erken seçime gidişi

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 ile açık farkla ilk sıraya yerleşmiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Meclis'i feshederek ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da olmak üzere erken seçime gitme kararı almıştı.

Ülkede aşırı sağın yükselişi protestolara neden olmuş, çok sayıda kentte gösteriler düzenlenmişti.

Fransa'da merkez partilerden birçok isim aşırı sağa karşı işbirliği yapılması çağrısında bulunmuş ve sol yelpazedeki Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller (EELV) ve Fransa Komünist Partisi (PCF) birlikte hareket edeceklerini açıklayarak Yeni Halk Cephesi İttifakı adı altında seçime girme kararı almıştı.

Aşırı sağcı RN ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR üyeleriyle ittifak yaparken iktidar partisi Rönesans ile ortakları MoDem ve Ufuklar Partisi de Cumhuriyet İçin Hep Birlikte İttifakı'nı kurmuştu.

Görev süresi Nisan 2027'de dolacak olan Cumhurbaşkanı Macron, aşırı sağcı RN partisinin Meclis'te çoğunluk sağlaması halinde bile istifa etmeyeceğini açıklamıştı.