Fransız Polisin Skandal Takibi

16.04.2026 22:07
Fransız polisinin AP üyesi Rima Hassan'ın telefonunu takip etmesi büyük tepkilere yol açtı.

Fransız polisinin, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Filistin asıllı Fransız üyesi Rima Hassan'ın telefon hattını takip etmesi siyasetçilerin tepkisine neden oldu.

Fransız Mediapart sitesinin haberine göre, Hassan hakkında "terör propagandası yaptığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında AP üyesi, son derece yakın takibe alındı.

Paris Savcılığının, soruşturmayı 27 Mart'ta açmasına rağmen bu kapsamda polis, Hassan'ın 1 Ocak-28 Mart dönemindeki konum bilgilerini elde etmek için telefon hattının operatörüne başvurdu.

Hassan'ın milletvekili olmasına rağmen hakkındaki soruşturma açılmadan önceki dönem için telefonunun konumu tespit edildi, seyahatleri takip edildi ve söz konusu tarih aralığında hangi kentlerde ve sokaklardan geçtiği saptandı.

Rima Hassan'ın avukatı Vincent Brengarth, bu durumun müvekkilinin özel hayatına ve parlamenter faaliyetlerine yönelik ciddi ihlal teşkil ettiğini belirtti.

"Devlet skandalı"

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Koordinatörü Manuel Bompard, Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda, Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'e konuyla ilgili soru yöneltti.

Bompard, Nunez'e Hassan'ın martta paylaştığı bir tweet nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren seyahatlerinin ve telefonunun konumunun sorulmasını normal bulup bulmadığını sordu.

LFI Milletvekili Antoine Leaument, Genel Kurul'daki konuşmasında, Hassan'ın telefonunun takip edilmesini "devlet skandalı" olarak nitelendirdi.

Bir diğer LFI Milletvekili Clemence Guette ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Rima Hassan'a yönelik sürekli saldırılarla ilgili yeni bir skandal. Bu çok ağır." yorumunda bulundu.

Guette, Mediapart'ın ortaya çıkardığı olaya göre Nunez'e bağlı kamu servislerinin, Hassan'ın telefon hattını takip ederek onun gözetilmesini organize ettiğini belirterek, "(Hassan'ın) tüm hareketleri kaydedildi." ifadesini kullandı.

Hassan'la ilgili bilgi toplamak için tüm imkanların seferber edildiğine dikkati çeken Guette, "Fransa'nın talimatı üzerine artık muhalif seçilmişler, polisin imkanlarıyla takip ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Guette, bunun demokratik bir devletin yöntemleri olmadığına işaret ederek, bunun bir devlet skandalına dönüştüğünü ve bakanlar dahil, bu durumun sorumlularının açıklama yapması gerektiğini vurguladı.

Hassan'ın yargılanmasına 7 Temmuz'da başlanacak

Rima Hassan, 26 Mart'ta yayımladığı bir tweet nedeniyle "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle 2 Nisan'da gözaltına alınmış ve ardından serbest bırakılmıştı.

Hassan'ın, hakkındaki "terör propagandası" suçlamasıyla ilgili yargılanmasına 7 Temmuz'da başlanacak.

Fransa'da 7 Ekim saldırılarından sonra Filistin'e destek veren çok sayıda siyasetçi ve aktivist, "terör propagandası" yapmakla suçlanarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Maraş’taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia Cumhurbaşkanlığından açıklama var Maraş'taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Annesini darp eden şahıs tutuklandı Annesini darp eden şahıs tutuklandı
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi
Şanlıurfa’daki okul saldırısında önemli gelişme 16 şüpheli gözaltına alındı Şanlıurfa'daki okul saldırısında önemli gelişme! 16 şüpheli gözaltına alındı
Kahramanmaraş’ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 11 kişi feci şekilde can verdi Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 11 kişi feci şekilde can verdi

23:05
Biricik Suden’den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
Biricik Suden'den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
22:19
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
21:31
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
20:51
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
20:38
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
20:33
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 23:14:36. #7.12#
