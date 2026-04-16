Fransız Polisin Skandal Takibi

Fransız polisinin, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Filistin asıllı Fransız üyesi Rima Hassan'ın telefon hattını takip etmesi siyasetçilerin tepkisine neden oldu.

Fransız Mediapart sitesinin haberine göre, Hassan hakkında "terör propagandası yaptığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında AP üyesi, son derece yakın takibe alındı.

Paris Savcılığının, soruşturmayı 27 Mart'ta açmasına rağmen bu kapsamda polis, Hassan'ın 1 Ocak-28 Mart dönemindeki konum bilgilerini elde etmek için telefon hattının operatörüne başvurdu.

Hassan'ın milletvekili olmasına rağmen hakkındaki soruşturma açılmadan önceki dönem için telefonunun konumu tespit edildi, seyahatleri takip edildi ve söz konusu tarih aralığında hangi kentlerde ve sokaklardan geçtiği saptandı.

Rima Hassan'ın avukatı Vincent Brengarth, bu durumun müvekkilinin özel hayatına ve parlamenter faaliyetlerine yönelik ciddi ihlal teşkil ettiğini belirtti.

"Devlet skandalı"

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Koordinatörü Manuel Bompard, Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda, Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'e konuyla ilgili soru yöneltti.

Bompard, Nunez'e Hassan'ın martta paylaştığı bir tweet nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren seyahatlerinin ve telefonunun konumunun sorulmasını normal bulup bulmadığını sordu.

LFI Milletvekili Antoine Leaument, Genel Kurul'daki konuşmasında, Hassan'ın telefonunun takip edilmesini "devlet skandalı" olarak nitelendirdi.

Bir diğer LFI Milletvekili Clemence Guette ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Rima Hassan'a yönelik sürekli saldırılarla ilgili yeni bir skandal. Bu çok ağır." yorumunda bulundu.

Guette, Mediapart'ın ortaya çıkardığı olaya göre Nunez'e bağlı kamu servislerinin, Hassan'ın telefon hattını takip ederek onun gözetilmesini organize ettiğini belirterek, "(Hassan'ın) tüm hareketleri kaydedildi." ifadesini kullandı.

Hassan'la ilgili bilgi toplamak için tüm imkanların seferber edildiğine dikkati çeken Guette, "Fransa'nın talimatı üzerine artık muhalif seçilmişler, polisin imkanlarıyla takip ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Guette, bunun demokratik bir devletin yöntemleri olmadığına işaret ederek, bunun bir devlet skandalına dönüştüğünü ve bakanlar dahil, bu durumun sorumlularının açıklama yapması gerektiğini vurguladı.

Hassan'ın yargılanmasına 7 Temmuz'da başlanacak

Rima Hassan, 26 Mart'ta yayımladığı bir tweet nedeniyle "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle 2 Nisan'da gözaltına alınmış ve ardından serbest bırakılmıştı.

Hassan'ın, hakkındaki "terör propagandası" suçlamasıyla ilgili yargılanmasına 7 Temmuz'da başlanacak.

Fransa'da 7 Ekim saldırılarından sonra Filistin'e destek veren çok sayıda siyasetçi ve aktivist, "terör propagandası" yapmakla suçlanarak gözaltına alınmıştı.