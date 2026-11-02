Fransız turist Mater, İskilip\'te Kaymakam Polat ile tanışıp İskilip Dolması\'nı tattı

DÜNYA turuna bisikletiyle çıkan Fransız turist Jules Mater, Çorum'un İskilip ilçesinde meşhur İskilip Dolması'nı tattı. İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ile tesadüfen karşılaşan Fransız gezgin, dolmanın geleneksel sunumuna ve lezzetine hayran kaldığını ifade etti.

Hafta sonu bisiklet turu için ekibiyle birlikte Şeyh Köyü istikametine giden İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, yol güzergahında Fransız gezgin Jules Mater ile karşılaştı. Fransız turist, Kaymakam Polat tarafından bir restorantta ağırlandı. İlçenin meşhur lezzeti İskilip Dolması ikram edilen Mater'e, yemeğin hazırlanışı ve yöresel özellikleri hakkında İngilizce bilgi verildi. Geleneksel sunumda kullanılan ve 'lenger' adı verilen özel kabın kapağını açan Fransız turist, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İskilip Dolması'nı çok beğendiğini belirten Mater, yemeklerin muhteşem olduğunu söyledi.

'YOLDA YENİ ARKADAŞLAR EDİNİYORUM'

Parisli olduğunu belirten Jules Mater, "Türkiye'ye gelirken Güney Kore, Çin, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Rusya ve Gürcistan'dan geçtim. Türkiye'den sonra Avrupa'ya ulaşmayı planlıyorum. Muhtemelen Yunanistan üzerinden devam edeceğim ancak sonrasını henüz bilmiyorum. Çünkü hava durumuna bağlı olarak planımı şekillendireceğim. Kış yaklaşıyor ve yolculuk giderek zorlaşacak" dedi.

İskilip'te gördüğü misafirperverlikten duyduğu mutluluğu dile getiren Mater, "Yemekler gerçekten muhteşemdi. Sizlerle tanıştığım ve bu öğleden sonrayı sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. Yarın tüm gün bisiklet sürmeye devam edebilecek kadar enerji dolu olacağımı biliyorum. Ben zaten bu tür günler için seyahat ediyorum. Beklenmedik şeyler oluyor ve yolda yeni arkadaşlar ediniyorum. Sizlerle tanıştığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaymakam Ramazan Polat ise Fransız misafirinin konaklama ihtiyacını da karşılayarak dinlenmesi için İskilip Öğretmenevi'ne yönlendirdi.