Fransız Vatandaşları Togo'da Gözaltında

Fransa, bir yapım şirketi için çalışan 2 vatandaşının Afrika ülkesi Togo'da gözaltına alındığını açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bir yapım şirketi için çalışan 2 vatandaşın 27 Temmuz'da Batı Afrika ülkesi Togo'da gözaltına alındığı ve haklarında yasal soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gözaltına alınma nedenine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, Fransız hükümetinin vatandaşlarının sağlığı, güvenliği ve haklarının korunması için seferber olduğu belirtildi.

Açıklamada, Fransız diplomatik misyonlarının gözaltına alınan Fransız vatandaşlarının aileleri ve avukatlarıyla iletişim halinde olduğu kaydedildi.

Togo'da yayın yapan L'Alternative gazetesi ise Fransız vatandaşlarının ülkenin kuzeyinde Togo istihbarat servisleri tarafından yakalandığını ileri sürdü.

Fransız vatandaşlarının gözaltına alınma nedenine ilişkin Togo makamlarından da henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kuzeyde Burkina Faso, doğuda Benin ve batıda Gana ile komşu olan Batı Afrika ülkesi Togo Cumhuriyeti, yaklaşık 8 milyon nüfusu ve 57 bin kilometrekare yüz ölçümüyle Afrika'nın küçük ülkeleri arasında yer alıyor.